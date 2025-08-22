Joko Widodo pasó UGM el 5 de noviembre de 1985

Yogyakarta, Viva – El director Universidad Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Ova Emilia nuevamente confirmó que el séptimo presidente de la República de Indonesia Joko Widodo O Jokowi es un ex alumno de UGM y ha obtenido un diploma de acuerdo con las disposiciones en 1985.

Esto fue transmitido directamente por Rector UGMOVA Emilia, en su declaración oficial cargada en el canal de YouTube de UGM, el viernes 22 de agosto de 2025. La declaración fue en respuesta a UGM a los desarrollos en la comunidad con respecto a la existencia de partes que cuestionaron la autenticidad del diploma de un alumno de UGM llamado Joko Widodo.

OVA dijo que UGM respetaba el derecho de los ciudadanos a cuestionar cualquier problema y encontrar respuestas a la pregunta. Sin embargo, UGM ha declarado varias veces en términos de la polémica del diploma del ex alcalde de Solo.

«UGM ha declarado varias veces firmemente que Joko Widodo es un ex alumno de la Universidad Gadjah Mada», dijo OVA Emilia.

Explicó que UGM tiene un documento auténtico que registra todo el proceso de educación de Jokowi, que van desde admisiones estudiantiles, académicos y académicos, conferencias de trabajo reales (KKN), hasta la graduación.

«Joko Widodo fue declarado que se graduó de UGM el 5 de noviembre de 1985, y UGM había dado un diploma de acuerdo con las disposiciones a lo relevante cuando se graduó el 19 de noviembre de 1985», dijo

De acuerdo con las disposiciones legales, UGM continuos, UGM puede enviar datos e información que sea pública, pero debe proteger los datos personales. Esto se aplica a todas las cosas y se aplica a todos los académicos de UGM, incluidos los ex alumnos.

Según él, UGM recibió un mandato por el estado de organizar la educación y evaluada o probada regularmente por instituciones independientes. Hasta ahora, UGM ha sido declarado factible y ha llevado a cabo bien el proceso educativo.

Dengar sobre esto, el proceso de educación en UGM se ha ejecutado correctamente sin ninguna duda. «Los deberes y las responsabilidades de UGM para educar a alguien están completos cuando se declara que la persona en cuestión ha aprobado y se les da un diploma de acuerdo con las disposiciones. Esto también se aplica a los ex alumnos de UGM llamados Joko Widodo», dijo

Agregó que cada ex alumno tenía derecho a usar diplomas y títulos académicos obtenidos de UGM para diversos intereses justificados por la ley. Los ex alumnos son las únicas partes que sostienen sus diplomas originales, por lo que su uso y protección es responsabilidad de los ex alumnos.

«Una vez más, UGM declaró firmemente que Joko Widodo es un alumno de UGM que ha recibido un diploma de UGM de acuerdo con las disposiciones», dijo

OVA cerró su declaración re -enfatizando eso Diploma de Jokowi Válido y publicado de acuerdo con las reglas. «Una vez más, UGM declaró firmemente que Joko Widodo era un alumno de UGM que había recibido un diploma de UGM de acuerdo con las disposiciones», dijo.