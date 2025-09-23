Ex ejecutivo de Bron y fundador de medios de entropía Anjay nagpal ha subido a bordo como productor ejecutivo en «Mard Mombatti«, El debut como director de cineasta Sitio degra Estar para estrenarse en el 20º Festival Anual de Cine de Tasveer y Market en Seattle.

Nagpal, cuyos créditos productores incluyen «Monkey Man» de Dev Patel, «Joker» de Todd Phillips y «Bombshell» de Jay Roach, se sintieron atraídos por el corto lenguaje de Punjabi después de ver un corte aproximado del drama íntimo.

Tasveer se ejecuta del 8 al 12 de octubre en Seattle, con el escaparate de Asia del Sur que califica al Oscar que presenta 109 películas de todo el mundo.

Ubicado en el contexto de Punjab y desarrollándose durante una sola noche en una antigua casa, «Mard Mombatti» está protagonizada por Harleen Sethi, quien obtuvo elogios críticos por su trabajo en la aclamada serie india de Netflix «Kohrra», junto con Dinkar Sharma, conocido por el título de Tribeca «Two Sisters and a Marido». La película explora la tensión entre las expectativas sociales y los deseos personales a través del personaje de Sonu (Sharma), con Dogra experimentando con la estructura narrativa en su arco de Helming.

«Conocí a Guneet por primera vez en relación con otro proyecto y vio un corte aproximado de su cortometraje», dijo Nagpal. «Estaba tan conmovido por la historia y el oficio con el que un joven cineasta debut había manejado un tema tan complejo. Cuando descubrí sobre los recursos increíblemente limitados en los que se hizo la película, estaba aún más impresionado. Estoy increíblemente emocionado y orgulloso de ser parte del viaje de ‘Mard Mombatti’ y apoyando la visión de Guneet».

Dogra se cortó los dientes como productor en la potencia indie indie india Sikhya Entertainment, el banner detrás del ganador del Premio de la Academia «The Elephant Whisperers». Durante su mandato allí, llevaba múltiples sombreros en producción y capacidad de producción en proyectos como 2015 Festival Internacional de Cine de Busan El abridor «Zubaan», la película de Netflix «Pagglait», «Zero Dark Thirty» de Kathryn Bigelow y «Monzón» antes de hacer la transición a la silla del director.

«‘Mard Mombatti’ se trata de las sombras que enterramos: del deseo, de identidad, de los silencios que nos comen cuando no podemos hablar», dijo Dogra. «Para tener mi estreno de película debut en Tasveer, un festival que ha nutrido las voces del sur de Asia con un cuidado inmenso, se siente como el comienzo más generoso. Tener el apoyo de Anjay como productor ejecutivo es tanto humilde e inspirador: me dice que una película pequeña y frágil hecha con medios limitados aún puede encontrar la creencia de alguien que ha trabajado al más alto nivel».