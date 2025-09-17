JoJo, Fajar/Fikri, hasta que Putri KW enfrenta fuertes oponentes en los últimos 16





Shenzhen, Viva -Indonesia todavía tiene siete representantes que lucharán en los últimos 16 del torneo de bádminton de Li-And Maestros de China 2025. El partido tuvo lugar el jueves 18 de septiembre de 2025 a partir de las 08.00 WIB en Shenzhen Arena, China.

Los jugadores indonesios se enfrentarán a oponentes pesados ​​desde China, Malasia, Corea del Sur, a Taiwán. El siguiente es el horario completo:

Se predice que varios partidos serán feroces. Jonatan Christie, quien es la quinta semilla, será probado por Lin Chun-yi de Taiwán. Mientras tanto, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri se enfrentó a los dobles de hombres duros de China, Liang Wei Keng/Wang Chang.

En el sector individual femenino, Putri Kusuma Wardani (Putri KW) también tiene un gran desafío al reunirse con el representante de Corea del Sur, Sim Yu Jin.

Mientras que la joven pareja Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum se enfrentará a oponentes pesados, a saber, la pareja superior china Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian.

Con siete representantes sobrevivientes, la esperanza del público indonesio permanece abierto para entrar en las fallas del cuarto de día. Se espera que el apoyo y el entusiasmo aumenten el rendimiento de los atletas rojos y blancos en el evento BWF World Tour Super 750.

