Johnny Manziel le da una opinión sincera a Ole Miss después de vencer a Georgia

A pesar de la situación tras la marcha del entrenador Lane Kiffin, el Vieja señorita rebeldes Deje todo eso a un lado para asegurar una victoria por 39-34 sobre el Bulldogs de Georgia el 1 de enero en el Sugar Bowl.

Con la victoria, Ole Miss avanzó a la semifinal de fútbol americano universitario, poniendo fin a la postemporada de Georgia y preparando un enfrentamiento con Huracanes de Miami.

Georgia pareció tener el control desde el principio. La defensa de los Bulldogs limitó a Ole Miss a 12 puntos en la primera mitad, mientras que la ofensiva aumentó con un segundo cuarto de 21 puntos. Sin embargo, ese equilibrio desapareció después del descanso, ya que la defensa cedió 27 puntos en los dos últimos cuartos.

Ofensivamente, el impulso también se desvaneció. Después del estallido del segundo cuarto, Georgia logró sólo 13 puntos el resto del camino, dejando poco margen de error cuando los Rebels se alejaron tarde. Después de la victoria, el ex Texas A&M El mariscal de campo Johnny Manziel envió una advertencia a los Hurricanes sobre Ole Miss.

«Creo que Ole Miss va a ser una salida muy difícil en el próximo partido que jueguen». Manziel dijo en la edición del 1 de enero de “Night Cap”. «Miami está jugando muy bien en este momento. Creo que si obtienes el nivel de Carson Beck que tienes, [against Ohio State]Si puedes conseguir eso con su defensa, será una salida muy, muy difícil.

«Simplemente no sabes qué Carson Beck te vas a encontrar. El otro día parecía un tipo que ha jugado 30, 40 partidos, pero luego lo verás contra [Texas A&M]y hará suficientes jugadas para lograrlo, pero a veces será inconsistente. Sigo pensando que es un buen mariscal de campo y este equipo de Ole Miss va a estar entusiasmado. Creo que ese juego va a ser increíble”.

Georgia HC Kirby Smart fue superada en derrota ante Ole Miss

Después del partido, el analista de SEC Network, Jordan Rodgers, compartió abiertamente sus pensamientos sobre el entrenamiento de Kirby Smart contra Ole Miss.

“Eso fue [Pete Golding’s] segundo partido como entrenador en jefe de Ole Miss Rebels, enfrentándose probablemente al mejor entrenador de fútbol universitario en este momento, Kirby Smart, dos veces campeonato nacional como entrenador en jefe en Georgia”, Rodgers dijo después de la derrota de los Bulldogs. “Y Pete superado a él; realmente lo hizo.

«Tomó decisiones cuando era necesario; fue agresivo en ocasiones. Inspiró a sus jugadores; les permitió jugar libremente». [and] les permitió ser agresivos [and] permitió a Charlie Weis Jr. ser agresivo con las jugadas. Pensé que fue un trabajo fantástico de Pete”.

Pete Golding recibe grandes elogios por contener a Ole Miss

Además, Rodgers aplaudió al entrenador en jefe de Ole Miss, Pete Golding, no solo por superar a Kirby Smart sino también por mantener estable al equipo después de que Lane Kiffin se fuera a LSU. tigres‘ Puesto de entrenador en jefe.

“Él evitó que todo el barco se hundiera durante todos los meses,“ añadió Rodgers. «Cuando todo estaba en su contra (entrenadores medio dentro, medio fuera, jugadores probablemente medio dentro, medio fuera, siendo contactados por todos, entrenadores de todo el país, me imagino) eso sucede. Y los mantuvo juntos para concentrarse en el juego más importante en la historia de Ole Miss, y actuaron cuando lo necesitaban».