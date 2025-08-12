Johnny Depp tiene conversaciones ‘Piratas del Caribe 6’, dice el productor

Johnny Depp posiblemente está mirando un regreso como Jack Sparrow en un sexto «Piratas del Caribe«Película, al menos según el productor de franquicias Jerry Bruckheimer. En una nueva entrevista con Entretenimiento semanalBruckheimer confirmó que ha hablado con Depp sobre una nueva película de «piratas». El productor se siente optimista de que Jack Sparrow podría volver.

«Si le gusta la forma en que la parte está escrita, creo que lo haría», dijo Bruckheimer a EW. «Se trata de lo que está en la página, como todos sabemos … todavía estamos trabajando en un guión. Queremos hacerlo. Simplemente tenemos que obtener el guión correcto. Todavía no hemos llegado allí, pero estamos cerca».

Depp encabezó cinco películas de «piratas» de 2003 a 2017, todas las cuales recaudaron más de $ 650 millones en la taquilla mundial. «Dead Man’s Cofre» de 2006 y «On Stranger Tides» de 2011 superaron la marca de $ 1 mil millones. Su futuro con la serie respaldada por Disney ha sido un signo de interrogación después de sus problemas legales y su juicio por difamación 2022 contra Amber Heard. Con Depp ahora montando un regreso de Hollywood con el thriller de acción de Lionsgate «Day Drinker», solo se especula sobre si Disney lo daría la bienvenida (y viceversa). Con Depp Front and Center, las películas de «Piratas» han recaudado colectivamente $ 4.5 mil millones.

El camino hacia una nueva película de «piratas» ha sido largo. Variedad informó en el verano de 2020 que Disney estaba en desarrollo temprano en dos películas de «Piratas»: un reinicio dirigido por Margot Robbie y una sexta película en la franquicia original escrita por Craig Mazin y Ted Elliott, el último de los cuales coescribió las primeras cuatro películas de «piratas». Robbie terminó diciendo Feria de Vanidad En noviembre de 2022, Disney no estaba interesado en su película «más dirigida por mujeres», aunque Bruckheimer minimizó el reclamo al decir más tarde. EW Todavía hay espacio para que existan ambas películas de «piratas» y «Creo que Disney está de acuerdo en que realmente quieren hacer del Margot también».

En cuanto a la otra película de «piratas», Bruckheimer dijo EW El verano pasado, ese guionista Jeff Nathanson había abordado el proyecto. Nathanson escribió el guión de la última película de «Piratas», «Dead Men Tell No Tales» de 2017.

«Lo ha descifrado», dijo Bruckheimer en el momento del guión de Nathanson. «Tiene un tercer acto increíble. Solo tenemos que limpiar el primer y el segundo y luego llegaremos allí. Pero escribió un gran y gran tercer acto».

Queda por ver si el guión de Nathanson es un nuevo borrador de Mazin o un guión completamente original. Mazin le dijo a Los Angeles Times El año pasado, su guión para «Pirates 6» era tan extraño que se sorprendiera de Disney lo firmó, y agregó: «Lo lanzamos y pensamos que no hay forma de comprarlo, es demasiado extraño. ¡Y lo hicieron! Y luego escribimos un guión fantástico y la huelga ocurrió y todos esperan «.

Bruckheimer También dijo el verano pasado que estaría abierto a traer de regreso a Depp para la película con un poco de Nathanson, explicando: «Es un reinicio, pero si fuera por mí, [Johnny] estaría en él. Me encanta. Es un buen amigo. Es un artista increíble y es un aspecto único. Creó el Capitán Jack. Eso no estaba en la página, ese era él haciendo un pequeño Pepé Le Pew y Keith Richards. Esa fue su interpretación de Jack Sparrow «.

La última película de estudio de Hollywood de Depp fue la «Fantástica Beasts: The Crimes of Grindelwald» de 2018. Acababa de terminar su primer día de filmar la secuela, «Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore», cuando Warner Bros. le pidió que saliera de la película un día después de que perdió su juicio por difamación 2020 contra el Sol. El actor demandó a la publicación del Reino Unido por referirse a él como un «batidor de esposa», pero el tribunal dictaminó que esta caracterización de Depp era «sustancialmente cierta». Depp finalmente se refundió en la secuela con Mads Mikkelsen.

Un segundo juicio centrado en Depp tuvo lugar en los Estados Unidos en 2022 después de que Depp demandó a la ex esposa Amber Heard por difamación por un artículo de opinión que escribió en el Washington Post en el que se refirió a sí misma como «una figura que representa el abuso doméstico». El resultado de este juicio fue más a favor de Depp, como el jurado finalmente gobernó Ese Heard difamó a Depp en el artículo de opinión (aunque el jurado también dictaminó que Depp difamó a Heard en el curso de luchar contra sus cargos).