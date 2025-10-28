John Williams pondrá música a la nueva película de ovnis de Steven Spielberg

Juan Williams está confirmado que compondrá la música para la próxima película de Steven Spielbergmarcando la trigésima colaboración cinematográfica entre el compositor ganador del Oscar y el legendario cineasta. Casi no se sabe nada sobre el tema de la próxima película, que llegará a los cines en 2026.

El presidente de la Juilliard School, Damian Woetzel, confirmó la noticia. durante un evento — “John Williams – La vida de un compositor: una noche de historias y música” — presentado el lunes en la reconocida escuela de artes escénicas. “John Williams, que está en Los Ángeles haciendo lo que hace, […] está trabajando con Steven Spielberg en la próxima película. Y eso es motivo de alegría”, dijo Woetzel al público. según el periodista Doug Adams.

Universal no respondió a una solicitud de comentarios.

La exitosa asociación de Williams y Spielberg comenzó con “The Sugarland Express” de 1974 y continuó con grandes éxitos de taquilla como “Tiburón”, “Star Wars”, “ET, el extraterrestre” y “Jurassic Park”, así como dramas de prestigio como “La lista de Schindler”, “Salvando al soldado Ryan” y “Lincoln”.

Williams, de 93 años, sugirió en 2022 que se retiraría después de terminar la partitura de “Indiana Jones and the Dial of Destiny”. diciendo a la Associated Press que «Harrison Ford, que es bastante más joven que yo, ha anunciado [it] Será su última película. Entonces pensé: si Harrison puede hacerlo, entonces tal vez yo también pueda”.

Sin embargo, desde entonces ha dado marcha atrás en esa afirmación, diciendo que no descartaría la posibilidad de regresar para una película que despertó su interés. «No me importan mucho los grandes pronunciamientosdeclaraciones firmes y acabadas y rodeadas de puertas cerradas. Si hice uno sin ponerlo en contexto entonces lo retiro”, afirmó. dijo al Times UK a finales de 2023.

La película de Spielberg no tiene título ni argumento, pero se dice que es una aventura ovni. Universal Pictures, el estudio que estrenará la película en cines en junio, ha descrito el proyecto como una «nueva película original». Josh O’Connor, Emily Blunt, Colman Domingo, Colin Firth y Eve Hewson liderarán el reparto, con otro colaborador de Spielberg, David Koepp (“Jurassic Park”, “La guerra de los mundos” e “Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal”), quien escribirá el guión.