John Williams ‘nunca le gustó mucho la música de cine’

John Williams es uno de los compositores de cine más prolíficos de todos los tiempos, haber creado algunos de los puntajes más emblemáticos de los últimos 60 años, ganando cinco Oscar y convirtiéndose en el estándar de oro de los músicos de cine. Irónicamente, sin embargo, el Maestro de 93 años recientemente admitió su indiferencia y crítica de la música cinematográfica como un género, y le dijo a un biógrafo «Nunca me gustó mucho la música de cine».

En esto Entrevista de Guardian Con el autor Tim Dirning sobre la próxima biografía del compositor de Grieving, Williams desglosó el oficio a la que ha contribuido tanto. «La música de cine, por buena que pueda ser, y generalmente no lo es, aparte de tal vez un tramo de ocho minutos aquí y allá», dijo, «creo que la música no está allí».

Continuó, cepillando la apreciación de la música de cine como producto de «recordarlo de una manera nostálgica», antes de agregar: «La idea de que la música de cine tiene el mismo lugar en la sala de conciertos que la mejor música en el canon es una noción errónea, creo». Además, criticó la mayoría de la música cinematográfica como «efímera» y «fragmentaria y, hasta que alguien la reconstruye, no es nada que podamos considerar como una pieza de concierto».

Williams’ greatest works include the Academy-Award winning scores for “Fiddler On The Roof,” “Jaws,” “Star Wars,” and “Schindler’s List,” and his unmistakable music in “Jurassic Park,” “Indiana Jones,” “Superman,” “Harry Potter,” “Home Alone,” “Saving Private Ryan,” “Close Encounters of the Third Kind,” “Empire of the Sun” and más. Su última partitura original para una película teatral fue para «Indiana Jones and the Dial of Destiny» en 2023.

Parte de la razón por la que sus puntajes son tan notables es porque toman influencia de compositores clásicos y románticos como Johannes Brahms y Pyotr Tchaikovsky. Como era de esperar, Williams también ha compuesto música aparte de la pantalla, incluidas numerosas obras de conciertos.