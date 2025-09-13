John Turturro protagoniza la campaña de Fox Sports «Big Noon Saturday»

Fox Sports ha lanzado una nueva campaña creativa para el actor «Big Noon Saturday» protagonizado por John Turturro. La campaña, titulada «It All Goes Down At Noon», está en vivo en todas las plataformas sociales de Fox Sports y promueve el juego de fútbol universitario de la red de la red.

En la campaña, el Turturro nominado al Emmy interpreta a un fanático obsesivo del fútbol universitario en varios videos donde mira con entusiasmo juegos de una guarida en el jumbotron de Michigan. En todo momento, se dirigirá por el estadio, proporcionando comentarios sobre el deporte y la temporada, acechando al locutor Gus Johnson y entrar en la extraventa travesuras de un fanático demasiado celoso.

«Como un fanático de los deportes apasionados que sufre las eslingas y las flechas de mis equipos deportivos favoritos, disfruté asociarse con Fox Sports», dijo Turturro en un comunicado. «Todos hemos sido esa persona, montando los altibajos, colgando de cada jugada. Cualquier fanático de los deportes lo ha sentido».

El primer video de la campaña apareció durante el enfrentamiento del viernes de Fox College Football entre Kansas State y Arizona el 12 de septiembre. Los videos posteriores aparecerán en las redes sociales, así como en los lugares de televisión durante toda la temporada de fútbol universitario, transmitidos durante otras propiedades de Fox Sports como Fox NFL, Fox MLB, MLB Posterter y la Serie Mundial. «Todo cae al mediodía» fue desarrollado y escrito por Gary Van Dzura de Mullen Lowe y dirigido por Brian Billow.

«Esta campaña representa todo lo que queremos que Fox Sports defienda: narración audaz y auténtica que conecta a los fanáticos, y combinado con nuestro equipo creativo de clase mundial, estamos entregando algo que resuene con el público en todo el país», dijo Bill Battin, vicepresidente senior de promociones en el aire de Fox Sports.

Turturro está actualmente nominado al Emmy de «Severance», su segundo asentimiento de Emmy para la serie. Anteriormente ganó un Emmy por «Monk»; Sus otros créditos incluyen las películas «Barton Fink», «Do the Right Thing» y «The Big Lebowski», así como los programas de televisión «The Night of» y «Mr. & Mrs. Smith».

Aquí hay un vistazo al lugar deportivo Turturro/Fox: