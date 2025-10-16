John Ternus, el sucesor de Tim Cook en Apple

Jacarta – Vicepresidente senior de ingeniería de hardware Manzana, John TernusSe prevé que sea el candidato más fuerte para reemplazar Tim Cook como director ejecutivo (CEO).

Citando el sitio BloombergJueves 16 de octubre de 2025, según se informa, Tim Cook comienza a buscar sucesión a medida que se jubila.

El hombre que cumplirá 65 años el 1 de noviembre dirige Apple desde 2011. En efecto, ¿quién es John Ternus?

Este hombre nacido en mayo de 1975 se licenció en ingeniería mecánica en la Universidad de Pensilvania en 1997. También es un nadador universitario galardonado.

John Ternus comenzó su carrera en Apple como diseñador de productos en 2001, ayudó a diseñar computadoras Mac de primera generación y luego dirigió el equipo que creó los AirPods, iPad, Mac y iPhone.

A partir de 2020, es responsable del hardware del iPhone y ocupa su puesto actual desde 2021.

John Ternus también ha ayudado a lanzar varios dispositivos Apple importantes en los últimos años, incluido el Mac Pro 2019 y los últimos modelos de iPad y Mac.

Este año, su salario real o su compensación anual total aún no están disponibles públicamente.

A pesar de esto, los altos directivos de Apple ganaban anteriormente más de 27 millones de dólares (447.600 millones de rupias) al año en base al salario base, bonificaciones y adjudicaciones de acciones.

Es probable que el salario de John Ternus sea igual, tal vez incluso mayor, al de un potencial director ejecutivo de una empresa valorada en billones de dólares estadounidenses.

Anteriormente, fue la persona que presentó el modelo insignia más nuevo de la compañía este año, el iPhone 17 Air.

Una de las principales razones por las que John Ternus sería un reemplazo ideal para Tim Cook es su experiencia técnica.

No sólo comercializará los productos Apple en el escenario, sino que comprenderá cómo funcionan y mostrará su pasión por estos productos.

Además, como señala Mark Gurman, Ternus tenía casi la misma edad cuando Cook asumió como director general del fabricante de tecnología con sede en California, EE.UU., informó Telefonoarena.

También obtuvo cada año más atención a través de entrevistas, lanzamientos de productos y visitas a tiendas el día de lanzamiento, por lo que se convertiría en un director ejecutivo reconocido por la industria y el público.