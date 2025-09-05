John temprano prueba los límites del buen gusto

El secreto de «Maddie’s Secret», o tal vez es la broma central, es que el creador y estrella de la película, comediante John tempranose toma todo en serio.

Una crítica única de la cultura influyente cruzada con un sincero homenaje al apogeo de las películas de televisión de la enfermedad de la semana, las trucos y únicas estrellas de acrobacias tempranas (que es hombre) como Maddie «The Fattie» Ralph (que no lo es). Pero el género no tiene en cuenta el debut como directora de juego del comediante queer del comediante, al menos no en la medida en que se preocupa la frágil realidad de su protagonista de comida.

Justo cuando la musa de John Waters, Divine, asumió que Dowdy-Housewife se arrastra en películas como «Hairspray» y «Polyester», temprano se pone una peluca rubia y falsificaciones para encarnar el ingenio titular de su película: un chef vegetariano sin oruga cuyo éxito viral-video desencadena su desorden alimentario de suplente desde hace mucho tiempo. Y también como Waters, que canalizó el estilo tan llano de los melodramas de la década de 1950 de Douglas Sirk, adopta el aspecto de la gasa y la luz suave de los telépicos de los años 80 «de buen gusto» como «The Burning Bed» y «La mejor niña del mundo» para un envío irónico de esas películas de la emisión más alta.

La bulimia no es broma, incluso si los primeros encuentran un humor inesperado en satirizar cómo tales problemas alguna vez fueron tratados por la televisión convencional. Pero no se está burlando del trastorno subyacente tanto como las actuaciones que pertenecen al Emmy que tales condiciones inspiraron entre una cierta categoría de actor. Todos en el elenco, que se componen principalmente de comediantes, están actuando en citas aéreas aquí, ofreciendo la versión más hambrienta de premios de cada lectura de línea.

Maddie trabaja para una marca de cocina de Condé Nast, llamada Gourmaybe, lavando platos para su ídolo, Emily Brown (Claudia O’Doherty). Es un ambiente de trabajo tóxico, por decir lo menos, en que el jefe que aplaza la parte trasera de la red (Conner O’Malley) espera probar el talento, por así decirlo. La situación de acoso no es mejor en las trincheras, ya que la mejor amiga lesbiana de Maddie, Deena (Kate Berlant) también tiene intenciones menos que admirables.

Maddie es demasiado la buena chica que jamás se agachará a tales atajos, y además, es inquebrantablemente fiel con su esposo Jake (Eric Rahill), quien apoya los sueños de cocina de Maddie, pero no sabe nada sobre el trauma de la infancia que la desplazó a la carne roja. Sugerencia: tiene todo que ver con las tensiones no resueltas entre Maddie y su madre, un hambriento puma llamado Beverlee (Kristen Johnston).

Una noche después del trabajo, Jake filma a Maddie preparando la cena y luego edita el metraje en contenido de atracones, o como él lo expresa, usando «todos los trucos para mantener a las personas en un estupor en las plataformas». Efectivamente, el segmento acumula más de 600,000 vistas durante la noche, lo que le ganó a Maddie una promoción instantánea para el desarrollador de recetas y una audición para consultar en el exitoso programa de restaurantes «The Boar». A medida que la estrella de Maddie se eleva, también lo hace su ansiedad, y lo siguiente que sabemos es que se escabulle en el baño para regurgitar su comida (aunque la purga ocurre fuera de cámara, los ojos de sangre sin sangre de Maddie y los labios salpicados de la vomita dejan en claro lo que está sucediendo).

Cuando Jake la encuentra doblada sobre la taza del inodoro, es lo suficientemente crédulo como para creer que está embarazada. Deena no es tan tonta, aunque es más un facilitador, usando el secreto de Maddie para insinuarse más profundamente en la vida de su enamoramiento inapropiado en el lugar de trabajo. Durante un entrenamiento especialmente extenuante en el gimnasio queer deena «radicalmente inclusivo» recomendó, Maddie entra en paro cardíaco y casi muere. Su médico (Chris Bauer) insiste en que ella va a la rehabilitación de inmediato.

El próximo segmento de la película recuerda el drama Sundance 2017 «To the Bone», en el que Lily Collins luchó contra Anorexia, o «Parachute» de 2023, con Brittany Snow. Dado que las películas serias todavía se están haciendo sobre trastornos alimentarios peligrosos, temprano debe pisar ligeramente aquí: no quiere minimizar la gravedad de tales condiciones, teniendo cuidado de ofrecer el mismo consejo que los dramas legítimamente preocupados podrían proporcionar. Pero eso no le impide adoptar un tono retro-fundo (cortesía del compositor Michael Hesslein) y la parodia de algunos de los clichés más exagerados del género, como el rebelde de los ojos de mapaches (Leah Hennessey) o la compañera de cuarto emocionalmente atrofiada (Vanessa Bayer), levantada de la «niña, interrumpida».

¿Hay alguien por ahí que pueda ver «Maddie’s Secret» y no darse cuenta de que el personaje principal está siendo interpretado por un hombre? Quizás, aunque este no es el primer personaje femenino de Tely («Vicky With A V» es especialmente popular entre sus fanáticos). Con sus ojos azules soñados y su esbelta nariz, los primeros se asemejan a una mujer real menos de lo que parece Ryan Gosling en drag, aunque sus proporciones ofrecen una base intrigante para la premisa de la dismorfia corporal de la película y las moscas de casting frente a la política de identidad progresiva.

Aquí hay un caso extremo en el que no hay límites en quién puede jugar lo que, seguramente le haría cosquillas a algunos y marcar a otros en ambos lados del pasillo. Es divertido ver el bisexual Berlant burlarse de los estereotipos queer (como cuando recibe una llamada de «esta chica casada que estoy golpeando», o en la escena final de su personaje). Mientras tanto, hay un absurdo inherente al ver a Jake abrazar a su esposa desde atrás, convencido de que puede sentir al bebé en su creciente vientre. Más retorcido todavía es la explicación subyacente de la psicosis de Maddie, que finalmente sale en terapia, dando a Johnston la oportunidad de jugar a la madre de la pantalla impenitente.

¿Se puede curar a Maddie? Tal vez no, pero su secreto está seguro con los primeros.