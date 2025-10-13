John Oliver califica de «irresponsable» la adquisición de CBS News por parte de Bari Weiss

Juan Olivero aprovechó la oportunidad en el episodio del domingo de “Last Week Tonight” para profundizar en Bari Weissel periodista de opinión y cofundador de Free Press, que ahora es el editor en jefe de CBS Noticias.

Paramount, la empresa matriz de CBS que recientemente se fusionó con Skydance de David Ellison, anunciado la semana pasada que adquiriría Free Press de Weiss y que ella dirigiría la sala de redacción de la emisora. La decisión llamó la atención ya que Weiss es conocida por sus opiniones contrarias y, como señaló Oliver, no tiene mucha experiencia en periodismo televisivo.

«Se le ha dado el control editorial de una enorme organización de noticias a pesar de que nunca dirigió una cadena de televisión, no tiene experiencia dirigiendo cobertura televisiva y, como señaló un productor de ’60 Minutes’, ni siquiera es reportera», dijo Oliver. «Es cierto. Ella no apareció en la sección de noticias de un periódico sino en las páginas de opinión, que son algo muy diferente».

Oliver luego analizó su publicación, Free Press, que, según él, impone un «tema pronunciado» de que «la izquierda ha ido demasiado lejos».

“Básicamente, cualquier tema que consideres válido (Israel, política universitaria, DEI o reforma policial) encontrarás artículos allí para reforzar tu opinión”, dijo. «Y mire, no estoy diciendo que la izquierda nunca vaya demasiado lejos o que sea inmune a cualquier crítica. Pero a veces puede parecer que las conclusiones de Free Press pueden adelantarse a sus pruebas, lo que nos lleva al hecho de que algunos de sus artículos pueden estar bastante mal verificados, y de maneras que parecen importantes».

Aunque Oliver dijo que “hay muchos medios con muchas opiniones” – de los cuales “Last Week Tonight” es uno – reconoció que su programa “no es la noticia”.

«No quisiera que nadie que dirigiera un medio de opinión puro, ni siquiera uno con el que estuviera de acuerdo, de repente dirigiera CBS News», dijo. «Pero es especialmente alarmante que lo haga alguien que ha pasado años realizando un trabajo que, en mi opinión, es, en el mejor de los casos, irresponsable y, en el peor, profundamente engañoso».

Luego, Oliver apuntó al director ejecutivo de Paramount Skydance, Ellison, quien recientemente también expresó interés en adquirir Warner Bros. Discovery.

«No se trata sólo de que Bari Weiss esté en CBS, sino del hecho de que CBS ahora está bajo el control de alguien que piensa que ella y su sensibilidad editorial la hacen una buena opción para el trabajo», dijo. «Y quién, dicho sea de paso, supuestamente está preparando una oferta para Warner Bros. Discovery, hogar de CNN y – uh oh – HBO. Lo cual no es ideal, aunque debo decir que si lo que le gusta de Bari es que ella lo obliga a tener conversaciones difíciles que se vuelven un poco incómodas, tal vez le guste esto».

Oliver continuó: «Pero la cuestión es que tampoco se trata sólo de Ellison. Una vez más, él es sólo el último de una serie de multimillonarios que se han apoderado de nuestras instituciones periodísticas, desde el Washington Post hasta el LA Times, y han comenzado a hacer cambios preocupantes. Y cualesquiera que sean las quejas que podría haber tenido antes con su cobertura, y he tenido muchas, mi solución nunca habría sido esta. Porque cuando se anuncian estas adquisiciones, es fácil pensar: ‘Bueno, gracias a Dios hay otros medios que no estén bajo la influencia de ningún multimillonario. Y eso es cierto, porque siempre hay otro. Hasta que de repente ya no lo hay”.

Oliver admitió que no «sabe qué va a pasar después» y que es posible que Weiss pueda «remodelar completamente CBS News».

«Pero vale la pena estar atento a los cambios sutiles que se produzcan allí. Porque si bien estoy seguro de que muchos de los buenos periodistas de la CBS seguirán haciendo un buen trabajo, si empiezas a ver gente dimitiendo o siendo despedida o empiezas a ver historias que parecen extrañas de alguna manera, especialmente si se trata de que la izquierda vaya demasiado lejos en un tema que le interesa a Bari Weiss, vale la pena preguntarse por qué podría ser así», concluyó Oliver. «Porque, lamentablemente, la respuesta mucho más importante podría ser que un multimillonario ha decidido inyectar periodismo de opinión contrario y de derechas en un ícono estadounidense».

