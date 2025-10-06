John Oliver aplaude noticias de Bad Bunny Super Bowl, Slams Ice Raids

John Oliver ha dejado en claro dónde se encuentra en medio de la controversia sobre Maldito conejito Ser aprovechado para el próximo año Super Bowl Espectáculo de medio tiempo. Mientras corría por los titulares recientes durante el episodio del domingo por la noche de «Last Week Tonight», Oliver bromeó: «La NFL ‘controversialmente’ le dio el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl a una de las personas más populares y comercialmente exitosas».

El anuncio de la semana pasada de que el rapero puertorriqueño subiría al escenario en la noche más grande del fútbol ha causado un furor generalizado de la derecha, con el presidente Donald El ex gerente de campaña de Trump y Secretario de Seguridad Nacional Kristi Noem Advertencia de que el hielo estará presente en el Super Bowl. En una entrevista en el podcast de Benny Johnson, Noem dijo que ICE estaría «en todo ese lugar» con cada intención de «hacer cumplir la ley».

Bad Bunny ha sido franco con sus pensamientos sobre la administración Trump y sus recientes redadas de hielo en todo el país, confirmando que decidió no agregar Estados Unidos a sus fechas de gira 2025-26 debido a sus preocupación de que el hielo «pueda estar afuera [my concert]. « En particular, el show de medio tiempo del Super Bowl será la única cita en los Estados Unidos en su próxima gira mundial de Debí Tirar Más Fotos.

Después de mostrar un montaje de expertos conservadores que suenan en la decisión de la NFL de tener un buen desempeño de conejitos, con una emisora ​​incluso afirmando que no es un artista estadounidense a pesar de que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, Oliver hizo la transición a un segmento sobre los incursiones de hielo continuas en los Estados Unidos.

«Una vez más, esta semana, vimos imágenes náuseas de redadas en hielo en todo el país con quizás el peor que ocurre en Chicago, donde los agentes federales esposaron a un miembro del Consejo de la Ciudad, arrojaron un bote de gas lacrimógeno a una calle concurrida cerca de una escuela y allanaron un edificio de apartamentos entero, volvieron a los apartamentos al revés», dijo Oliver.

«Pero tan sombrío como todo esto ha sido», continuó, «el único rayo de esperanza ha sido la fuerza del rechazo de las comunidades locales en todo el país. Ha habido protestas generalizadas contra el hielo, y algunas de ellas muy divertidas, de alguien bailando en un gran traje de rana fuera de un centro de detención de hielo en Portland a una protesta fuera de Chicago que sostiene esta excelente firma, de alguien en un rótido de la rana fuera de un centro de detención de hielo en Portland en Portland a una protesta fuera de Chicago con esta excelente firma, de alguien en una fabria de ustedes, en la cierta, en la mierda …».

Oliver concluyó que el gobierno y el hielo de Trump no pueden «encubrir la fealdad de lo que están haciendo en este momento, y merece ser retirado y expuesto en todas las oportunidades disponibles».

Añadió: «Porque si no hacemos eso, al igual que dos agentes de hielo en algún lugar fuera de Chicago, estoy bastante seguro de que estamos jodidos».