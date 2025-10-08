John Mulaney sobre el anuncio de cerveza Años sin alcohol, Amar la sobriedad

si ves John Mulaney tomando una cerveza, no te preocupes, él no ha reincidido en su sobriedad. El comediante es un aficionado a la cerveza sin alcohol. Tanto es así que protagoniza una nueva campaña publicitaria desde hace años y se convierte en socio del negocio de los no alcohólicos.

En el anuncio, Mulaney descansa junto a la piscina mientras recuerda un momento en el que su esposa Olivia Munn pensó que podría haber estado bebiendo nuevamente cuando lo vio bebiendo varias latas de Años sin alcohol.

Sin embargo, Mulaney me dice que eso nunca sucedió.

“Ella es muy consciente de que disfruto mucho de la cerveza sin alcohol Years”, afirma. “Pero he tenido amigos que me han dicho: ‘No quería decir nada más que…’”.

Mulaney ha sido fan de Years durante años. “Se vende en Wrigley Field”, dice el nativo de Chicago sobre el estadio de los Chicago Cubs. «Es exactamente esa Pilsner del Medio Oeste la que me gusta. Otras personas preparan una bebida ligera sin alcohol, pero la mayoría sabe a bebida tratando de saber como tal en lugar de ser simplemente una Pilsner o una cerveza pálida que simplemente no está fermentada».

Mulaney publicó el comercial en su Instagram. Le leí uno de los comentarios en la publicación que espera ver una “combate en jaula” entre él y Tom Holanda “a ver quién es el rey de las cervezas sin alcohol”. La estrella de “Spider-Man” lanzó la marca de cerveza sin alcohol Bero en 2024, dos años después de su propia sobriedad.

“¿Una pelea en jaula es como una pelea física como UFC porque, ya sabes, peleé contra tres chicos de 14 años en ‘Todo el mundo está en vivo’”, dice Mulaney, refiriéndose a una parodia de su programa de entrevistas de netflix. «Acelera tu ritmo cardíaco».

Claro, pero ¿está dispuesto a hacer lo mismo con Holanda? “Me pelearía con tres amigos suyos de 14 años”, bromea Mulaney.

¿Qué es lo que más le gusta a Mulaney de estar sobrio? “Cuando voy al médico y tengo problemas, no tenemos que andar de puntillas por el campo minado”, dice. “Es como si dijera: ‘Estoy orinando mucho por la noche, tengo algo de entumecimiento en la mano izquierda’. Entonces no tenemos que discutir si se trata de cocaína, Adderall, opioides o alcohol. En el médico te tomarán mucho más en serio”.

Le pregunto a Mulaney qué otra celebridad sobria le gustaría ver en una campaña de Años.

“Sé que Anthony Hopkins tiene unos 65 años de sobriedad”, dice Mulvaney. «Creo que sería natural. Puede interpretar a uno de mis estudiantes de actuación. Me dice: ‘Eres un actor tan bueno. Estuviste en ‘The Bear’ y no en muchas otras cosas». Yo digo: ‘Eso es verdad’. Y luego le digo: ‘Está mejorando, señor’, y luego le entrego uno”.

Years está disponible en todo el Medio Oeste, así como en la costa oeste y Texas. Para los bebedores fuera de los mercados minoristas, la cerveza se envía a todo el país a través de AñosBeer.com.