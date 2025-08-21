John Malone, Neal Mohan, Phil Spencer Set para la Cumbre del Centro Paley

Los pesos pesados ​​de los medios y la tecnología, incluidos John Malone, Neal Mohan de YouTube, Phil Spencer de Microsoft, Strauss Zelnick de Microsoft, Hiroki Totoki de Sony y los inversores Mellody Hobson y Jeffrey Katzenberg se encuentran entre los notables que participarán en el Centro Paley para MediosLa Cumbre del Consejo Internacional, programada para el 22 al 24 de octubre en Menlo Park, California.

Este año marca la primera vez que el evento se celebra en Silicon Valley en más de 10 años. El tema de la reunión de este año es Global Media Unbound: el futuro de la innovación.

«Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a este prestigioso grupo de líderes globales de todos los medios de comunicación, tecnología, juegos, entretenimiento y negocios a Silicon Valley», dijo Maureen J. Reidy, presidenta y directora ejecutiva de Paley Center. «Su innovación y previsión no solo dan forma a la dirección estratégica de las industrias enteras, sino que también impulsarán las conversaciones de alto nivel que son sellos de la Cumbre del Consejo Internacional de Paley».

Frank Bennack, presidente de Paley y ex CEO de Hearst, moderará una conversación principal con los socios de Rice Hadley Anja Manuel y Stephen Hadley.

«Con la distinguida línea de oradores y sesiones de este año, la Cumbre del Consejo Internacional de Paley 2025 en Silicon Valley volverá a servir como un foro principal para ideas audaces y conversaciones críticas que dan a los medios de comunicación», dijo Bennack. «La cumbre siempre ha sido un lugar para el pensamiento visionario, y espero con ansias las ideas que influirán en la industria y más allá».

Otros alineados para participar incluyen ejecutivos y líderes notables como Barry Diller, Mike Fries, Adam Mosseri, Bob Pittman, Gary Vanyerchuk, Campbell Brown y YouTuber Michelle Khare.