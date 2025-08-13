John Malone listo para una rara conversación pública en Paley Center

John Malone Reflexionará sobre los acuerdos, interrupciones y relaciones comerciales que han dado forma a su histórica carrera en los medios y la tecnología durante un panel de discusión el próximo mes con tres CEO, Barry Diller, Mike Fries y David Zaslav, estrechamente asociados con su imperio. El evento del almuerzo se llevará a cabo el 4 de septiembre en el Paley Center for Media en Nueva York como parte de su serie de diálogos Paley.

Diller, quien es presidente y ejecutivo senior de IAC, el CEO de Liberty Global, Mike Fries y el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav se unirán a Malone en una conversación mientras discute sus memorias «,»Nacido para ser conectado. » Está listo para su publicación el 2 de septiembre por Simon & Schuster.

Mark Robichaux, un veterano periodista de medios y editor de Malone’s Memoir, moderará la sesión. Robichaux también escribió el libro de 2002 «Cable Cowboy: John Malone y el surgimiento del negocio moderno de cable».

«Nos sentimos honrados de dar la bienvenida al legendario ‘Cable Cowboy’ y al icónico titán de los medios, John C. Malone, para una conversación poderosa con ideas de su nuevo libro muy esperado, ‘Born to Be Wired’, junto con perspectivas sobre la próxima era de los medios de comunicación de los estimados líderes de la industria Barry Diller, Mike Fries y David Zaslav», dijo Maureen Reidy, presidenta y CEO CELEY Center for Media for Media For Media For Media.

Malone, de 84 años, que actualmente es presidente de Liberty Media, es un arquitecto clave del moderno universo multicanal. Ha pasado los últimos 25 años como un inversor influyente en medios, entretenimiento y telecomunicaciones en los Estados Unidos y en el extranjero. Desde la década de 1970 hasta fines de la década de 1990, Malone construyó Tele-Communication Inc., con sede en Colorado, en el operador del sistema de cable más grande del país. TCI ayudó a dar forma al paisaje de entretenimiento moderno y ayudó a sentar la pista para los servicios de banda ancha.

En las últimas décadas, Malone ha sido un gran inversor en la Fórmula 1, Sirius XM, el equipo de béisbol de Atlanta Braves y DirecTV, entre otros activos de alto perfil.

Tata Consultancy Services es patrocinador de la serie de diálogo Paley del Consejo de Medios Paley.

(En la foto: John Malone, Barry Diller, Mike Fries y David Zaslav)