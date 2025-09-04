John Malone desea que Discovery tuviera mejores datos sobre Warnermedia Financials antes de cerrar AT&T Deal

John MaloneEl multimillonario corredor de energía e inversor que ha dado forma a las industrias de cable y medios durante más de cinco décadas, ha hecho su parte de acuerdos inteligentes. Pero expresó su arrepentimiento de no haber recibido una imagen financiera granular de Warnermedia antes de que Discovery Communications cerrara el acuerdo de $ 43 mil millones para comprar el conglomerado de los medios de AT&T.

El magnate de los medios de comunicación de 84 años habló el jueves en un evento del Consejo de Medios Paley en Manhattan, «Wired for the Future: John Malone on Power, Interruption y en la próxima era de los medios».

Como Malone lo recordó, cuando AT&T en 2021 contactó sobre la venta de Warnermedia a Discovery, luego dirigido por el CEO David Zaslav (ahora CEO de Descubrimiento de Warner Bros.), se dio cuenta de que ambas compañías de medios centradas en la televisión enfrentaron el mismo desafío con el aumento de Netflix y la transmisión. «Sabíamos que Discovery tenía una esperanza de vida limitada como un servicio lineal», dijo Malone, quien fue un gran inversor en Discovery y posee una participación significativa en la GRUD.

Sin embargo, Malone dijo: «Probablemente podríamos haber hecho un mejor trabajo de diligencia para entender con qué nos estábamos fusionando». La compañía estaba impedida de hacerlo por la ley antimonopolio de EE. UU., Dijo. En el año y medio durante el tramo cuando estaba pendiente el acuerdo de Discovery-Warnermedia, «vimos que una industria se deterioró rápidamente», dijo Malone, refiriéndose a los efectos de corte de cordón en el negocio de la televisión de pago.

Según AT&T, según Malone, Warnermedia había convertido HBO de un negocio de flujo de efectivo positivo de $ 2.5 mil millones a un negocio de flujo de efectivo negativo de $ 2 mil millones. «Eso no es fácil de hacer, muchachos», dijo a la multitud reunida de más de 100 industria.

Ahora Warner Bros. Discovery es, en cierto modo, desenrollar el acuerdo de Discovery-Warnermedia, con Zaslav que se convertirá en presidente y CEO de una empresa de estudio y transmisión (que se llamará Just Warner Bros.) al finalizar la división de la compañía Se espera que ocurra a mediados de 2026. El actual director financiero de WBD, Gunnar Wiedenfels, se convertirá en director ejecutivo de Discovery GlobalLa entidad que albergará las redes de televisión de WBD y el descubrimiento+.

Se unieron a Malone para un panel de discusión en el evento estaban Zaslav, el presidente de IAC, Barry Diller y el CEO de Liberty Global, Mike Fries.

Zaslav dijo que cuando habló con el jefe de AT&T, John Stankey, sobre el acuerdo Discovery-Warnermedia, Stankey expresó cierta duda de que la transacción era posible, dado que el descubrimiento era significativamente más pequeño. «Dije: ‘Está destinado a ser'», dijo Zaslav, y señaló que a Malone se le había ofrecido el cambio a Time Warner. «Creo en el karma».

Malone ha sido un socio desde hace mucho tiempo de Zaslav, como inversionista en Discovery Communications y Warner Bros. Discovery; Malone a principios de este año renunció como director en la junta de WBD para asumir el papel del presidente emérito. Malone es presidente y mayor accionista votado de Liberty Global, un operador de telecomunicaciones europeo y del Reino Unido. Mientras tanto, Malone y Diller han sido enemigos legales a lo largo de los años así como socios comerciales.

El evento de Paley Media Council fue programado para la publicación del 2 de septiembre de las nuevas memorias de Malone «Born to Be Wired», que establece una conexión entre las redes de banda ancha que las compañías que ha respaldado han construido y las compañías de tecnología masivas de hoy.

Gran parte de la discusión amigable involucró a Malone y los otros ejecutivos que recuerdan sus ofertas y empresas pasadas. Zaslav retiró la iniciativa @Home dirigida por Malone para crear una huella de banda ancha nacional en una JV con operadores estadounidenses, lanzada en 1996. «Tiene esa visión para la industria», dijo Zaslav. Malone dijo sobre @home: «Ciertamente avanzó en Internet dramáticamente», pero agregó que AT&T, después de adquirir el operador de cable de Malone, Tele-Communications Inc., no pudo ejecutar la visión.

Sobre Zaslav, Malone dijo: «Creo que es excelente. El nivel de energía, el enfoque, la capacidad de hacer tratos ha sido simplemente increíble». Zaslav devolvió el cumplido: «En el fondo, todos quieren estar en el negocio con John, no solo porque es un gran empresario sino porque en el fondo es una buena persona».

La sesión fue moderada por el periodista de los medios Mark Robichaux, quien se desempeñó como editor del último libro de Malone y es el autor de «Cable Cable Cavoy: John Malone y el ascenso del negocio moderno de cable» de 2002.

Al principio de la sesión, Malone habló sobre su padre, un ingeniero e inventor que trabajó en los primeros televisores de la industria. Malone dijo que más tarde descubrió que su padre era autista, al igual que el propio Malone. «Llevar su atención fue un gran motivador», dijo, llamando a su padre su «primer mentor». «Es difícil obtener la aprobación, pero cuando la obtuviste, era oro».

El Mogul también recordó a Ted Turner viniendo a Malone en la década de 1970, cuando Malone lideró a TCI, para ayudarlo a lanzar TBS como una de las primeras redes nacionales de televisión por cable. Malone citó a Turner como decirle: «Besaré todo lo que quieras si lanzas mis canales».

En «Born to Be Wired», Malone «relata la extraordinaria saga de cómo Estados Unidos estaba conectado: cómo evolucionó un solo hilos de cobre de un servicio de antena de televisión rural a una red troncal de alta velocidad que impulsaba Internet y aclaraba el camino para Amazon, Facebook y Google», según la propaganda del editor Simon & Schuster. «Malone ofrece una cuenta interna de lanzar las primeras redes de cable de la televisión, incluidos Discovery, TBS, QVC y BET, y la estrategia detrás de las fusiones que definen ERA, desde Warner Bros. Discovery hasta el entretenimiento en vivo de la nación».

Malone está de pie para Realizar miles de millones después de la adquisición propuesta por las comunicaciones de la Carta de Comunicaciones de Cox cierra. Su Liberty Broadband Holding Company posee una participación del 26% en Charter, que tiene un acuerdo para adquirir esa participación simultáneamente con el cierre de la adquisición de Cox.

Malone es presidente de Liberty Media, Liberty Broadband, GCI Liberty y Liberty Global. De 1996 a marzo de 1999, fue presidente y CEO de TCI hasta que se vendió a AT&T. Antes de eso fue presidente y CEO de TCI de 1973 a 1996. Malone es presidente emérito de Warner Bros. Discovery, director emérito de Liberty Latin America y presidente emérito de la Junta para Cablelabs.