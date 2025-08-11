John Malkovich se une a Ayo Edebiri, Sharpe Apple ‘Prodigies’ ‘Prodigies’

John Malkovich ha sido agregado al elenco de Apple TV+‘La próxima serie rom-com «Prodigios«Como estrella invitada.

«Prodigies» protagoniza a Ayo Edebiri como Didi y el creador de la serie Sharpe como Ren, quien, según el Logline oficial, «son dos prodigios ex hijo que han estado juntos desde que eran niños. Ahora en sus 30 años, están comenzando a cuestionar si su existencia muy ordinaria está a la altura de la promesa extraordinaria de su infancia. Inevitablemente, se encuentran haciendo las mismas preguntas sobre su relación individual. La serie desafía la falacia en el corazón de la narración romántica: que el cuento ha terminado cuando los héroes se reúnen en la vida.

Los detalles sobre el personaje de Malkovich aún no se han anunciado.

El proyecto reúne a Malkovich con Edebiri, mientras los dos trabajaron juntos en la película de suspenso de 2025 de Mark Anthony Green «Opus». Esto también marcará la segunda serie de Malkovich en Apple TV+, ya que anteriormente interpretó a Lucien Lelong en «The New Look», el drama biográfico del streamer sobre Christian Dior (Ben Mendelsohn) y Coco Chanel (Juliette Binoche).

Además de Edebiri y Sharpe, Malkovich se unió a los miembros previamente anunciados Andrene Ward-Hammond, Yumi Asō, Tobias Menzies, Rina Sawaya, Sophia Dinarasmith, Nabhan Rizwan, Mera Syal y Loly Adefope.

Además de crear y escribir la serie, Will Sharpe sirve como productor ejecutivo de «Prodigies» junto a Edebiri, además de Jane Featherstone, Naomi de Pear y Katie Carpenter a través de hermana.