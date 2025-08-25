John Leguizamo dice que se sintió ‘humillado’ protagonizado por ‘con respecto a Henry’

John leguizamo Abrió sobre algunos contratiempos de carrera en Hollywood durante una reciente aparición en el podcast Fly on the Wall con Dana Carvey y David Spade.

Recordando Mike Nichols‘1991 Classic «Con respecto a Henry«En el que aterrizó una pequeña parte, Leguizamo dijo que se sintió humillado para protagonizar como el» hombre armado de la licorería «y dijo» incluso hablando de [the movie] Solo me da TEPT «.

Escribido por JJ Abrams, «Con respecto a Henry», protagonizó a Harrison como un despiadado abogado de la ciudad de Nueva York cuya vida se desentraza después de recibir un disparo en la cabeza (por el personaje de Leguizamo) durante un robo, lo que lo lleva a un camino difícil pero transformador para recuperar sus habilidades cognitivas, lo que lo lleva más cerca de su familia. La película recaudó aproximadamente $ 43 millones en todo el mundo.

Leguizamo dijo en el podcast que había tomado el pequeño papel porque estaba ansioso por trabajar con Nichols a quien consideraba «uno de los grandes» y «porque [he] no tengo trabajos ”en ese momento.

«No había trabajos para la gente latina. Simplemente no había», dijo Leguizamo, quien luego describió a Hollywood en ese momento como una especie de entorno de «Jim Crow» eran los arquetipos de roles eran «médico blanco, abogado blanco, esposo blanco, amante blanco, traficante de drogas latinas».

«Cuando conseguí ‘con respecto a Henry’, fue un traficante de drogas. Le disparo a este tipo blanco. Fue como, ‘Dios mío, estoy perpetuando lo que quieren ver’, que son imágenes latinas negativas», dijo.

Leguizamo pasó a salir un par de años más tarde en «Carlito’s Way» en 1993, y también protagonizó «To Wong Foo de Julie Newmar, ¡gracias por todo!» En 1995, seguido de «Romeo + Juliet» un año después. También organiza «Leguizamo Does America», una serie documental que explora las comunidades y la cultura latinas en los Estados Unidos que luego será vista en «The Odyssey» de Christopher Nolan y «Ice Age 6».