John Legizamo golpea a Dean Cain por unirse al hielo: «Qué idiota»

John leguizamo Tuve algunas palabras para Decano Caín Después de que el ex actor de Superman compartió que planea ser juramentado como agente de cumplimiento de inmigración y aduanas.

«¿Qué tipo de voluntarios perdedores para ser un oficial de hielo?» Leguizamo dijo en un video de cámara frontal publicado en su Instagram el viernes. «Qué imbécil. Dean Cain, tus pronombres han sido/han sido».

Fuera de la apertura de Warner Bros. y «Superman» de DC Studios en la taquilla en julio, Cain ha montado en los cuales de la renovada relevancia de su papel más memorable y se dedicó a su mayor ola de compromiso de prensa en algunos años. Antes del lanzamiento del reinicio, Caín, quien retrató al hombre de acero en la serie de televisión de los años 90 «Lois & Clark: The New Adventures of Superman», criticado Su director James Gunn por llamar al superhéroe un «inmigrante» y alegó que Hollywood había hecho que el personaje «despertara».

El miércoles, Caín apareció en Fox News y declaró que él planes ser «jurado como agente de hielo, lo antes posible». Argumentó que Estados Unidos «fue construido sobre los patriotas que daban un paso adelante, ya sea popular o no», y que unirse a ICE era «lo correcto».

Legizamo ha sido durante mucho tiempo un defensor de la representación latina en Hollywood, y le dice a la revista People en 2020: «Somos menos del 1% de las historias contadas por Hollywood y transmitiendo medios y redes cuando somos casi el 20% de la población, el 25% de la taquilla de los Estados Unidos. Siento que es tal daño a los niños que no se ven a sí mismos reflejados de manera positiva».

En julio, el Congreso aprobó una fondos masivos de pico a ICE, ampliando su presupuesto anual de $ 8 mil millones a aproximadamente $ 28 mil millones. Se convertirá en la agencia de aplicación de la ley más alta financiada en el gobierno federal. El miércoles, ICE anunció que eliminaría su límite de edad para los solicitantes, que anteriormente solo habían aceptado individuos entre las edades de 21 y 40 años.