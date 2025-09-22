John Legend, Irving Azoff, Kace Cenat honrado en BMAC 2025 Gala

The Black Music Action Coalition mantuvo su quinto Gala BMAC anual en Los Ángeles el 18 de septiembre en honor John LegendIrving Azoff y Kai Cenat, luego de su reciente anuncio de $ 500,000 comprometidos con los afectados por los incendios de Altadena a principios de este año.

El evento, organizado en el Beverly Hilton, fue organizado por Mickey Guyton, quien partió la noche con una interpretación de «Black Like Me». Earth, Wind & Fire estaban presentes para realizar «Just Groove» y «Septiembre en honor a Azoff, quien recibió el premio BMAC Icon.

Los presentadores sorpresa incluyeron a Babyface, quien le dio a la leyenda el premio Humanitario BMAC Quincy Jones; CeeLo Green, quien honró la música primaria de olas con el premio BMAC 360; Aminia Diop a Cenat y Apple & Apple Music para el premio BMAC Social Impact Award; Kamilah Forbes, quien le dio a Sherrese Clarke y Harbourview Equity Partners el premio inaugural BMAC Harry Belafonte Change Agent Award; y Nicole Avant, quien se presentó a Azoff.

Al aceptar su premio, Legend le dijo a la audiencia: «Use su voz, use su plataforma, use su influencia para proteger ferozmente a aquellos que están siendo valientes, para proteger a los cajeros de verdad que enfrentan retribución, para hacer espacio para más de nosotros porque la pelea es tan urgente como siempre. La excelencia es hermosa, es importante, pero la libertad es más importante».

Willie «Profeta» Stiggers, CEO/cofundador/presidente de BMAC, reflexionó sobre el crecimiento de la organización sin fines de lucro en los últimos cinco años. «Esta noche, a medida que honramos a aquellos que han usado sus plataformas para impulsar un cambio social real, reconocer esta verdad: que BMAC ya no es solo una organización. De hecho, somos el movimiento arraigado en la responsabilidad y la acción, una creencia inquebrantable de que el futuro de la música debe ser tan libre y tan libre y poderoso como la música misma».