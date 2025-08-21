John Legend firma con UTA en todas las áreas

La Agencia de Talento Unido ha firmado con un cantante y compositor de ventas multiplatino. John Legend y su compañía de producción, Get Levant, para la representación global en todas las áreas, anunció la compañía el jueves.

La firma se produce cuando la leyenda se embarca en la etapa norteamericana de su «gira global de aniversario», celebrando su álbum debut ganador del Grammy. En una carrera que ha abarcado poco más de dos décadas, Legend ha obtenido 13 premios Grammy, un Premio de la Academia, un Premio del Globo de Oro, un Premio Tony y cuatro premios Emmy, lo que lo convierte en una de las 19 personas para obtener el prestigioso estatus de Egot. El también era nombrado VariedadS Mogul del año en 2020 en reconocimiento de su trabajo caritativo.

«El impacto de John Legend en el entretenimiento y la cultura no tiene paralelo», dijo UTA Socio y co-cabeza del talento Jay Gassner. «Uta se enorgullece de apoyar su visión artística y empresarial en música, cine, televisión, libros, marcas y más allá».

«John es un ícono musical global y uno de los artistas más aclamados y decorados de nuestro tiempo», dijo los socios de UTA y co-cabeza de la música global David Zedeck y Sam Kirby Yoh. «El impacto de sus célebres actuaciones en vivo poderes de su marca reconocida a nivel mundial de todo el mundo. Estamos encantados de unirnos a su equipo».

Junto con su próxima gira, Legend volverá a su papel recurrente como entrenador para la serie de competencia de realidad «The Voice». También obtuvo una nominación al Emmy por su interpretación de Jesús en «Jesus Christ Superstar en concierto» de NBC en 2018, por lo que ganó un Emmy como productor.

Junto a los socios Mike Jackson y Ty Stiklorius, cofundó Get Lifted Film Co., que ha creado una amplia gama de proyectos en las principales redes y plataformas de transmisión. Los puntos destacados recientes incluyen el documental de HBO ganador del Emmy «1000% Me: Growing Up Mixed», «Loudmouth» de Paramount+y la exitosa serie «Rhythm & Flow» de Netflix. Los próximos proyectos incluyen «Before I Let Go» de NBC/Peacock, inspirado en la novela de Kennedy Ryan, «Blacktop Wasteland», inspirada en la novela de Sa Cosby, el largometraje de Misha Green «B-Sides» y «Phantom», una reimaginación moderna de «Phantom of the Opera». La compañía también tiene un brazo editorial, Get Leving Books, que tiene como objetivo amplificar diversas voces.

La leyenda continúa siendo administrada por Ty Stiklorious de Friends At Work, con representación legal de Aaron Rosenberg/Myman, Greenspan, Fox, Rosenberg, Mobasser, Younger & Light, así como Nina Shaw/Del, Shaw, Moonves, Tanaka, Finkelstein y Leazcano.