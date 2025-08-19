John LBF vertió IDR 300 millones por el costo de la educación de los niños

VIVA – Motivos para la salida MPOK ALPA No solo envolvió a su familia, amigos y fanáticos, sino que también tocó los corazones de muchos personajes. Uno de ellos es el empresario John LBF, que sinceramente brinda asistencia educativa para los difuntos niños MPOK ALPA con un valor de RP300 millones.

Leer también: La historia del cáncer de mama IDAP, esta es la sorpresa de Billy Syahputra cuando la primera vez que MPOK está abierta a la peluca



Durante su visita a la funeraria, John LBF dijo que esta asistencia nació de una profunda empatía. Afirmó tener suerte aún acompañado por ambos padres hasta los 40 años, por lo que pudo sentir lo difícil que era perder la cifra de una madre a una edad temprana. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Leer también: Reveló Iis Dahlia, Mpok Alpa había sentido esta corazonada la noche antes de morir



«Hoy volví a la residencia del difunto. Lo que es seguro es que hay algunas misiones que llevaré a cabo hoy relacionadas con la contribución de las becas de mi compañía que daré a los descendientes de MPOK ALPA», dijo John LBF citado de YouTube Cumucumi el martes 19 de agosto de 2025.

También lo mantuvo una pequeña promesa al segundo hijo de MPOK Alpa, Fatih. Anteriormente, John prometió comprar un juguete y ahora también le dio a un teléfono móvil una forma de atención.

Leer también: La educación de su hijo quiere ser asistida por Raffi e Irfan, esposo Mpok Alpa: Todavía tengo a su padre



«Me siento muy empático con lo que experimentan los hijos e hijas de la edad de la edad que todavía están muy temprano debe separarse para siempre con la madre que realmente les importa», agregó.



MPOK ALPA. Foto : Instagram @nina_mpokalpa.

No solo eso, John también entregó una gran noticia sobre las garantías de educación para FATIH. A través de la compañía que dirigió, John asignó fondos de educación para los próximos cinco años.

«Hoy también quiere transmitir el mandato del director y yo como comisionado de Pt Lima Sekawan Indonesia, Hive Five. Queremos proporcionar una compensación de becas durante 5 años para la hermana de Fatih. En total, somos sinceros, Bang, de los negocios que dirigimos. Presupuestamos un total de RP300 millones para la contribución de los costos de educación del hermano joven de Fatih», explicó.

Para aclarar el mecanismo de desembolso de fondos, John también presentó un equipo legal para que la asistencia se transmitiera legalmente y estructurada. Sin embargo, enfatizó que esta intención era una iniciativa puramente personal sin ninguna solicitud de la familia del difunto.

«Esta es mi iniciativa personal, nadie pregunta», dijo.