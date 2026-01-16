John Herdman se sincera sobre las debilidades de la selección de Indonesia en el Campeonato de la ASEAN de 2026

Jacarta – Entrenador Selección Nacional de Indonesia, Juan Herdmanno hacer la vista gorda ante las debilidades de su equipo por delante Campeonato de la ASEAN 2026 o la Copa AFF 2026. Transmitió esta evaluación después de asistir a la agenda del sorteo del torneo que se llevó a cabo en RCTI Studio, Kebon Jeruk, Yakarta, el jueves 15 de enero de 2026.

Los resultados del sorteo colocaron a la selección de Indonesia en el Grupo A junto a Vietnam, Singapur, Camboya y el ganador del partido de repechaje entre Timor Leste y Brunei Darussalam. Aunque no se considera que esté en la categoría de grupo infernal, Herdman enfatizó que todavía hay tareas cruciales que deben abordarse de inmediato.

Según Herdman, el principal problema de la selección indonesia en estos momentos es el poco tiempo que pasan juntos los jugadores. Esta condición surge debido a la dinámica de convocatorias de jugadores que continúa cambiando en cada ventana internacional.

Esta situación significa que los jugadores no tienen suficientes oportunidades para luchar realmente juntos durante mucho tiempo. Como resultado, el proceso de construcción de química y comprensión colectiva no es óptimo.

«Limitaciones de tiempo. Cuando reúnes a los jugadores en una serie de clasificación para la Copa del Mundo y siempre hay caras nuevas en cada ventana internacional, no tienen suficiente tiempo para luchar realmente juntos», dijo Herdman a los periodistas.

Agregó que la falta de tiempo juntos también afectó la formación de los vínculos emocionales del equipo para comprender el significado de defender al país frente a la afición.

«No tuvieron suficiente tiempo para sufrir juntos, generar química y comprender lo que significa para los fanáticos defender este país».

Sin embargo, Herdman valora que la selección nacional de Indonesia ya ha superado esta fase difícil. Vio que el equipo de Garuda estaba en una condición más madura en comparación con el período anterior.

«Pero ahora ya han superado esa fase», añadió el técnico nacido en Consett, Inglaterra, el 19 de julio de 1975.

Con este capital, Herdman afirmó que ya no hay ninguna razón para que la Selección Nacional de Indonesia no pueda competir en el Campeonato de la ASEAN de 2026.

«No hay más excusas. Tenemos talento, tenemos experiencia como entrenador y realmente creo que tenemos un fuerte deseo interno de hacer que esto suceda: traer el éxito a Indonesia», enfatizó.

En el Grupo A, Vietnam es considerado la prueba más dura. El equipo apodado Las Estrellas Doradas llega con la condición de campeón defensor en la edición de 2024 y una sólida trayectoria en el Sudeste Asiático con el entrenador Kim Sang-sik. En las últimas tres ediciones de la Copa AFF, la selección de Indonesia nunca ha vencido a Vietnam.