John Herdman revela razones para rechazar a Honduras y Jamaica para la selección nacional de Indonesia

VIVA – Decisión Juan Herdman aceptar la oferta de entrenar Selección Nacional de Indonesia finalmente respondió. El técnico inglés reveló los motivos de su elección, aunque anteriormente se dijo que había recibido propuestas de otros países con mayor ranking FIFA.

Esta explicación fue transmitida por Herdman en la sesión de presentación oficial del entrenador de la selección nacional de Indonesia que se llevó a cabo. PSSI en el Hotel Mulia, Senayan, centro de Yakarta, el martes 13 de enero de 2026. En el foro, Herdman enfatizó que su decisión no se basó en la reputación a corto plazo ni en la posición en el ranking mundial.

“Hasta ahora, mi carrera ha consistido en construir, trabajar con federaciones que tienen la pasión y la visión de llevar a este país a lugares donde nunca antes había estado”, dijo Herdman.

El entrenador de la selección nacional de Indonesia, John Herdman, y el presidente del PSSI, Erick Thohir.

Admitió que veía una disposición diferente en Indonesia. No sólo el potencial, sino la convicción de que las bases del fútbol nacional se encuentran en una fase que permite dar grandes saltos.

«Realmente creo, desde el fondo de mi corazón, escuchando a la gente de aquí, que este país está listo», dijo el ex entrenador de la selección canadiense.

Según Herdman, Indonesia ahora tiene una serie de elementos que los países futbolísticos en desarrollo no siempre tuvieron antes. Según él, la infraestructura, la calidad de los recursos humanos y la competencia nacional han mostrado una dirección profesional.

«Ya no hay excusas. Tenemos un lugar, tenemos la capacidad, tenemos una liga profesional», afirmó el técnico de 50 años.

Además, Herdman destacó que la clasificación de la FIFA no fue un factor determinante en su decisión de aceptar la propuesta del PSSI. Cree que las oportunidades de desarrollo son mayores cuando una selección nacional se encuentra en una clara fase de desarrollo.

«No se trata de clasificación, no se trata de que este equipo tenga un lugar mejor para poder clasificarse para la Copa del Mundo», dijo.

Herdman ve a Indonesia como un país con gran potencial para alcanzar objetivos que se han considerado difíciles, incluido hablar de oportunidades para ir a la Copa del Mundo.

«En Indonesia existe una gran oportunidad de lograr algo», subrayó.

Anteriormente, los medios centroamericanos Díez informó que Herdman había recibido ofertas de Honduras y Jamaica en diciembre de 2025. Honduras ocupa actualmente el puesto 64 en el mundo, pero no logró avanzar al Mundial de 2026.