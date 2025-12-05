John Herdman prefiere la selección de Indonesia, los 10 mejores porteros del mundo 2025

VIVA – Entrenador de Inglaterra, Juan Herdman supuestamente tuvo una entrevista con PSSI entrenar Equipo Nacional Indonesia.

Sin embargo, se reveló un hecho interesante. El medio canadiense Waking the Red dijo que Herdman ya había negociado con Selección Nacional de Jamaica.

Jamaica planea reclutar a Herdman para reemplazar a Steve McClaren en los playoffs interconfederaciones de la Copa del Mundo 2026.

Esta noticia es la más destacada por los lectores de VIVA a lo largo del viernes 5 de diciembre de 2025. Aparte de eso, también hay otras novedades que no están menos en el foco de atención. ¿Cómo qué? El siguiente es un resumen del Resumen:

5. Bojan Hodak levanta la mano para aconsejar a Wiliam Marcilio: ¡puede jugar en otro club!

Entrenador de Persib Bandung, Bojan HodakFinalmente se confirmó que el nombre del jugador extranjero de Brasil, Wiliam Marcilio, fue eliminado oficialmente de la plantilla de Maung Bandung. Se enfatizó que esta decisión no fue únicamente el resultado de la derrota de Persib contra Lion City Sailors, donde Marcilio no logró hacer un cambio cuando salió del banquillo.

Bojan explicó que el principal problema no estuvo en un partido, sino en el proceso de adaptación de Marcilio desde su llegada. El técnico croata admitió que el centrocampista tiene cualidades en las que se puede confiar.

4. Los elogios de Lionel Messi a Pep Guardiola

Lionel Messi No dudó en elogiar por las nubes a su ex entrenador en el Barcelona, ​​Pep Guardiola. Messi calificó de «diferente» y mejor entrenador del mundo a la figura que le hizo debutar a nivel profesional.

En una entrevista exclusiva con ESPN, Messi compartió su experiencia siendo entrenado por Guardiola en el período 2008-2012, cuando formó parte de la era más gloriosa del Barcelona.

3. Marselino Ferdinand sigue entrenando, aunque AS Trencin se niega a ir a los SEA Games de 2025

La polémica entre el club y la selección ha vuelto a surgir. niños maravillosos Selección Nacional de Indonesia sub-22, marselino fernandoDe hecho, se le vio practicando en el campo, a pesar de que AS Trencin declaró que estaba lesionado y que no sería dado de alta para los SEA Games de 2025.

Este jugador de 21 años debería ser el pilar de Garuda Muda en el mayor evento deportivo del Sudeste Asiático. Marselino incluso fue incluido en el equipo provisional elegido por Indra Sjafri para competir en Tailandia.