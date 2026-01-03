John Herdman: La selección de Indonesia es como Canadá

VIVA – Juan Herdman abre su voz sobre su decisión de aceptar el desafío de entrenar a la selección nacional de Indonesia. El entrenador de 50 años reveló las razones detrás de su gran decisión de mudarse a Asia, después de haber liderado con éxito a las selecciones nacionales de Nueva Zelanda y Canadá en la Copa del Mundo.

Lea también: Tres pilares de la selección de Indonesia alcanzan el mejor once de Asia 2025, a la par de Son y Minamino



Herdman fue nombrado oficialmente entrenador Equipo Nacional Indonesia el sábado 3 de enero de 2026. Su nombre circula desde hace tiempo en los medios de comunicación en los últimos meses como uno de los fuertes candidatos para sustituir a Patrick Kluivert.

PSSI Se dice que la identidad del nuevo entrenador de la selección rojiblanca se mantendrá en secreto hasta finales de 2025. Recién a principios de enero de 2026 la federación anunció oficialmente a Herdman como nuevo capitán. Selección Nacional de Indonesia quien se encargará de Jay Idzes y sus colegas.

Lea también: Más popular: El primer descanso de John Herdman después de entrenar oficialmente a la selección nacional de Indonesia



Tras el anuncio oficial, Herdman explicó sus consideraciones al aceptar la propuesta de la selección nacional de Indonesia. Subrayó que esta decisión no se tomó a la ligera.

«Es cuestión de encontrar el proyecto adecuado, hay una pasión e intensidad por parte de los fans que se puede sentir», dijo Herdman a la prensa canadiense según informó el Toronto Star.

Lea también: ¿Estos cinco jugadores de la selección nacional de Indonesia en el extranjero tienen sus contratos amenazados con expirar al final de la temporada y juegan en la Superliga?



El ex entrenador del Toronto FC en la Major League Soccer (MLS) también ve grandes similitudes entre Indonesia y Canadá, especialmente en términos de potencial de jugadores.

«Lo que veo es que hay mucho talento allí. Es similar a Canadá. Un país grande, con potencial para jugadores locales y presencia de jugadores con doble nacionalidad». [naturalisasi] que ya han comenzado», explicó Herdman.

Herdman no sólo se centra en los aspectos técnicos, sino que también presta gran atención al enfoque cultural. Considera que comprender la cultura local es una base importante para construir relaciones sólidas con los jugadores y la comunidad.

Después de ser nombrado oficialmente entrenador del equipo Garuda, Herdman tiene previsto volar a Indonesia la próxima semana. Además de asistir a la conferencia de prensa introductoria, también cumplió una misión especial.

«Porque creo que es importante estudiar la cultura, sentirla realmente. Hay que comprender a las personas y los hábitos para crear relaciones», dijo.

Con su larga experiencia a nivel internacional y su enfoque humanista, ahora se espera que John Herdman pueda llevar a la selección nacional de Indonesia a un nivel superior.