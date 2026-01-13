John Herdman habló sobre el objetivo de ganar la AFF y clasificarse para el Top 8 de la Copa Asiática 2027

VIVA – Juan Herdman sonido abierto relacionado con el objetivo Selección Nacional de Indonesia campeón Copa AFF 2026 y la ambición de clasificarse para cuartos de final Copa Asiática 2027. Hizo esta declaración en una conferencia de prensa en Yakarta, el martes 13 de enero de 2026.

Según Herdman, la Copa Asiática de 2027 tiene un valor estratégico para el desarrollo de la selección nacional. Consideró que este torneo es un evento importante para desarrollar la experiencia competitiva, especialmente para los jugadores que no han experimentado mucho el ambiente de las grandes competiciones.

«Es bueno adquirir experiencia en un torneo, porque hay algunos jugadores de la diáspora que pueden no tener suficiente experiencia de juego», dijo Herdman.

El entrenador de la selección nacional de Indonesia, John Herdman, y el presidente del PSSI, Erick Thohir.

El técnico de 50 años apunta abiertamente a logros históricos en la Copa Asiática de 2027. Si logra llegar a los cuartos de final, la selección de Indonesia registrará el mejor logro a lo largo de su participación en este evento de cuatro años.

Hasta ahora, el mayor logro de Indonesia en la Copa Asiática es la clasificación para los octavos de final de la edición de 2023, que también es la primera vez que la selección indonesia alcanza la fase eliminatoria.

«Esta Copa Asiática es importante para Indonesia. En términos de talento, tenemos muy buena calidad en esta región. Hay una gran oportunidad de hacer historia, porque este torneo es similar a la competición de la CONCACAF», enfatizó Herdman.

A diferencia de la Copa Asiática, la situación de la selección de Indonesia en la Copa AFF 2026 será mucho más complicada. El torneo, que se disputará del 24 de julio al 26 de agosto de 2026, no está incluido en el calendario oficial fifapor lo que seguramente estarán ausentes varios jugadores que tienen una carrera en Europa.

Nombres como Jay Idzes (Sassuolo), Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach) y Calvin Verdonk (LOSC Lille) no estarán disponibles porque las competiciones europeas entran en el periodo de pretemporada hasta el inicio de la temporada.

Estas condiciones hicieron que Herdman adoptara un enfoque realista. La Copa AFF 2026 se utilizará como sede para desarrollar jugadores locales y jóvenes, así como para ampliar la base de la selección nacional.

«Para el torneo de agosto, que está fuera del calendario de la FIFA, perdimos a varios jugadores de la categoría uno y dos. Por lo tanto, la Copa AFF servirá como una experiencia de juego para que los jugadores jóvenes o los jugadores locales ganen horas de vuelo», dijo Herdman.