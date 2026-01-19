John Herdman está listo para soportar la esperanza de 280 millones de indonesios

VIVA – Juan Herdman destacó su disposición para asumir grandes responsabilidades tras su presentación oficial como entrenador Equipo Nacional Indonesia la semana pasada. El técnico británico es consciente de que las expectativas del público sobre la plantilla de Garuda son ahora mucho mayores.

En los últimos años, Selección Nacional de Indonesia mostró un aumento significativo gracias a la presencia de jugadores naturalizados. Los logros también llegaron a raudales, desde la clasificación para los octavos de final de la Copa Asiática 2023 hasta llegar a la cuarta ronda de clasificación. copa del mundo 2026.

Este logro es un desafío en sí mismo para Herdman. Se le exige que al menos iguale, o incluso supere, los logros alcanzados anteriormente. No sólo eso, el objetivo de lograr que Indonesia gane el título de la Copa AFF también es una gran responsabilidad que debe asumirse.

«Hay 280 millones de personas que disfrutan del espíritu de aventura. Es una gran responsabilidad. Me encanta ver a la gente crecer y desarrollarse», dijo Herdman, citado en YouTube de la selección nacional de Indonesia.

«Están listos para pasar al siguiente nivel. Ojalá mi legado sea poder ayudar en ese proceso. Este es el nuevo Garuda», continuó.

El técnico de 50 años también vivió un momento emotivo al escuchar el himno nacional Indonesia Raya antes de su presentación ante el público.

«Creo que es como un caleidoscopio de emociones. Desde la mañana escuché el himno nacional e inmediatamente sentí cuán grande es esta responsabilidad», dijo Herdman.

Según él, el pueblo indonesio merece ver a la selección nacional competir al más alto nivel del fútbol mundial. Podía sentir este entusiasmo en varias reacciones públicas.

«Hay 280 millones de personas que tienen derecho a estar en el nivel más alto del fútbol mundial. Realmente lo quieren y eso se puede sentir en cada vídeo que veo», afirmó.

Entrenar a la selección nacional de Indonesia es una gran oportunidad para que el ex entrenador de la selección nacional canadiense lleve a Garuda a volar más alto. También admitió que estaba impresionado por el espíritu del fútbol indonesio.

«Para mí, ésta es una gran oportunidad para este país. Y como líder, estoy dispuesto a asumir esa carga», concluyó Herdman.