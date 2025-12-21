John Herdman es diferente de STY y Patrick Kluivert, más parecido a Pep Guardiola

Jacarta – No Juan Herdman vuelve a ser objeto de debate en el mercado de futuros entrenadores Selección Nacional de Indonesia. En medio de la ausencia de un anuncio oficial por parte del PSSI, los observadores del fútbol nacional comenzaron a criticar el carácter y el estilo de entrenamiento de Herdman.

Uno de ellos vino de tipo arpaquien consideraba que Herdman tenía características diferentes a las de los anteriores entrenadores de la selección nacional de Indonesia. Si se nombra adecuadamente, se dice que Herdman tiene el potencial de generar cambios bastante significativos en el estilo de juego del Garuda Squad.

Según Bung Harpa, el estilo de entrenamiento de John Herdman no se puede comparar con el de los anteriores entrenadores de la selección nacional de Indonesia, entre ellos Patricio Kluivert ni Shin Tae Yong (ORZUELO). Cree que Herdman tiene un enfoque más flexible y no se limita a un esquema de juego único.



Candidato a entrenador de la selección nacional de Indonesia, John Herdman

«Su estilo es diferente al de los entrenadores anteriores, incluidos Patrick Kluivert y Shin Tae-yong», dijo Bung Harpa, en su YouTube personal, citado por VIVA el domingo 21 de diciembre de 2025.

Bung Harpa destacó la tendencia de Herdman a improvisar a menudo al formular estrategias. Este carácter se considera la principal fortaleza del entrenador, especialmente a la hora de responder a situaciones en el campo.

«Era muy improvisador», dijo.

Además, Bung Harpa comparó el carácter de Herdman con el de los mejores entrenadores del mundo, pep guardiola. Se dice que a ambos les gusta cambiar de táctica y experimentar con estrategias, dependiendo de la fuerza del oponente al que se enfrentan.

«Su carácter es similar al de Pep Guardiola, siempre cambia, a menudo cambia, a menudo experimenta y, a veces, está muy influenciado por sus oponentes», dijo Bung Harpa.



Pep Guardiola, entrenador del Manchester City.

Con este personaje, Bung Harpa estima que Herdman improvisará mucho si realmente dirige la selección de Indonesia. Según él, cambiar de táctica en medio de un partido casi seguramente será una característica del juego del equipo bajo la dirección de Herdman.

«Se hará mucha improvisación, lo más probable es que sí», afirmó.

Sin embargo, Bung Harpa también destacó que la capacidad de improvisación del entrenador debe equilibrarse con la preparación de los jugadores. La rápida adaptación es la clave para que los cambios de estrategia no alteren el ritmo de juego del equipo.

El propio John Herdman es actualmente uno de los candidatos más fuertes para entrenar a la selección nacional de Indonesia. Tiene experiencia en lograr que Canadá se clasificara para la Copa del Mundo, un logro que a menudo se destaca en el debate público.