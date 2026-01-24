John Herdman dijo después de ver el partido Persija vs Madura United.

VIVA – Entrenador Equipo Nacional Indonesia, Juan Herdmanvio el partido entre Persija Jakarta contra Madura unidaViernes 23 de noviembre de 2025.

Jugando en el estadio principal Gelora Bung Karno (SUGBK), Yakarta, Persija consiguió una victoria por 2-0 sobre el Madura United en la jornada 18. Herdman estuvo presente para presenciar directamente el duelo con su asistente, César Meylan.

Curiosamente, Herdman se sentó junto al nuevo jugador de Persija, que también es un pilar Selección Nacional de Indonesia, Shayne Pattynama.

Su presencia fue un momento destacado en sí mismo, considerando que este partido fue el primero de la Superliga que presenció en vivo.

«Este es el primer partido que veo. Es agradable escuchar el apoyo de los aficionados, se siente como una verdadera atmósfera de fútbol», dijo Herdman, citado desde Antara.

En este partido, los Kemayoran Tigers parecieron dominantes y crearon una serie de oportunidades en juego abierto. Sin embargo, los dos goles de la victoria de Persija llegaron desde el punto de penalti y fueron ejecutados por Gustavo Almeida y Maxwell Souza.

Herdman admitió que quedó impresionado con el ritmo y la intensidad del juego de ambos equipos, especialmente porque el partido se desarrolló bajo una lluvia torrencial en la segunda mitad. Según él, estas condiciones son una prueba física y mental ideal para los jugadores.

«Al ver la intensidad del juego en el campo con condiciones climáticas como estas, los jugadores pudieron mantenerla. Esta es una buena noticia para mí, porque realmente me gusta jugar con alta intensidad», dijo el entrenador británico de 50 años.

El entrenador que logró que Canadá regresara a la Copa del Mundo después de esperar 36 años enfatizó que un estilo de juego de alta intensidad será el sello distintivo de la selección de Indonesia bajo su liderazgo.

La agenda más cercana de Herdman con la escuadra de Garuda es la FIFA Series 2026 que se disputará el próximo mes de marzo. Está previsto que Indonesia reciba a Bulgaria, las Islas Salomón y Saint Kitts y Nevis.

Después de eso, la selección de Indonesia pasará por una serie de FIFA Match Days y la Copa AFF a partir de finales de julio, antes de afrontar el gran desafío de la Copa Asiática 2027, que se celebrará en Arabia Saudita a principios del próximo año.