John Herdman aún no está en forma, la agenda para la presentación del nuevo entrenador de la selección de Indonesia se ha pospuesto

Jacarta – Presentación formal Juan Herdman como nuevo entrenador en jefe Selección Nacional de Indonesia que originalmente estaba programado para el lunes 12 de enero de 2026 por la mañana en el Hotel Mulia, Yakarta, se pospuso oficialmente. El aplazamiento se debió al estado de salud de Herdman, que se consideraba no apto.

Presidente del Organismo de la Selección Nacional (BTN), Sumardjireveló que la agenda para la presentación del técnico británico se había trasladado al martes (13/1) y el lugar seguía siendo el mismo. Sumardji transmitió esto cuando ANTARA lo contactó a través de la aplicación de mensajes cortos el lunes.

«Mañana se pospondrá porque no estoy lo suficientemente en forma», dijo Sumardji. También aseguró que la sede del evento no cambió. «Lo mismo», dijo cuando se le preguntó sobre el lugar de la presentación.

Anteriormente, PSSI había enviado una invitación oficial al equipo de medios el domingo (1/11) por la tarde para asistir a la conferencia de prensa introductoria de John Herdman que estaba programada para las 08.30 WIB en el Hotel Mulia. Sin embargo, el domingo por la noche, PSSI informó que era necesario reprogramar la agenda.

«Pedimos disculpas por reprogramar la conferencia de prensa de los nuevos entrenadores de la selección nacional de Indonesia mañana (lunes) en el Hotel Mulia», escribió PSSI en su notificación oficial.

Se sabe que el propio John Herdman llegó a Indonesia el sábado (1 de octubre) con su familia extendida, incluidos su esposa y sus dos hijos. El técnico de 49 años es conocido como la figura que logró que la selección canadiense se clasificara para el Mundial de 2022 después de esperar 36 años.

En la agenda de presentación que se celebrará el martes, Herdman también asistirá con César Meylan, que acaba de ser anunciado como asistente del preparador físico de la selección de Indonesia. La presencia de Meylan marca la continuación de la larga colaboración entre ambos que existe desde hace más de una década.

Herdman y Meylan han trabajado juntos anteriormente en varios equipos, desde la selección nacional femenina de Nueva Zelanda, la selección nacional femenina de Canadá, la selección nacional masculina de Canadá, hasta el club de la Major League Soccer, Toronto FC. Con esta colaboración, PSSI espera que la base física y el rendimiento de la selección nacional de Indonesia puedan mejorar aún más en el futuro.