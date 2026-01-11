John Harbaugh toma una decisión que podría acabar con la búsqueda del entrenador de los Browns

El marrones de cleveland han extendido oficialmente una solicitud de entrevista a John Harbaugh representación, pero si la franquicia tendrá siquiera la oportunidad de lanzar al primero Cuervos de Baltimore El entrenador en jefe sigue siendo una pregunta abierta.

Siete equipos además de los Ravens tienen actualmente vacantes de entrenador, incluidos los Browns. Adam Schefter de ESPN informó A principios de esta semana, siete equipos contactaron al agente de Harbaugh 45 minutos después de la decisión de Baltimore de despedir a su entrenador en jefe durante 18 años.

El sábado 10 de enero, Harbaugh hizo una revelación que seguramente será una mala noticia para aproximadamente la mitad de sus pretendientes durante la temporada baja.

«Harbaugh le dijo a Fox que varios equipos se comunicaron con él desde que los Ravens lo despidieron el martes, pero planea elegir entre tres o cuatro equipos antes de comenzar las conversaciones». ESPN informó. «Dijo que estaba usando el fin de semana para evaluar sus opciones».

La mejor oportunidad de los Browns de conseguir a John Harbaugh es cumplir con toda su lista de demandas considerables

El Gigantes de Nueva YorkLos Atlanta Falcons y los Miami Dolphins se encuentran entre los principales candidatos para conseguir a Harbaugh, según el balance nacional. NFL analistas.

Sin embargo, Harbaugh considerará más factores que el tamaño del mercado y la plantilla actual al decidir con quién entrevistarse y, en última instancia, a qué equipo entrenará.

Tony Grossi de ESPN Cleveland informó El viernes, los equipos deben cumplir una larga lista de “requisitos previos” antes de que Harbaugh siquiera considere aceptar un puesto vacante: salario de 20 millones de dólares al año, presupuesto de personal anual de 10 millones de dólares, última palabra sobre las decisiones de personal y un gerente general cuidadosamente seleccionado.

No está claro si algún equipo de la liga cederá a esas cuatro peticiones. Pero si Cleveland quiere llegar hasta el final para cumplir con los términos de Harbaugh, eso probablemente signifique despedir al gerente general. andres berry.

El gerente general Andrew Berry todavía aparece en el asiento del conductor en medio de la búsqueda de los Browns de un nuevo entrenador en jefe

Eso no parece probable por múltiples razones. La primera es que los Browns despidieron al ex entrenador en jefe. Kevin Stefanski principios de semana, pero decidió mantener a Berry en el personal después de una excepcional clase de draft de 2025.

La segunda es que Berry habló extensamente con miembros de los medios el sábado sobre la búsqueda de entrenador por parte del equipo, durante la cual parecía firmemente en control del proceso.

«Buscaremos algo diferente a lo que quizás algunas de las otras vacantes tienen en función de, ya sabes, dónde se encuentran como equipo». Berry dijo el sábado, según ESPN. «Y algunos buenos entrenadores se adaptarán a nosotros, pero no se adaptarán a los [Tennessee] Titanes. Algunos encajarán con los Gigantes y no necesariamente con nosotros. Pero estamos buscando al líder y al socio adecuados para nuestra situación actual y tengo mucha confianza en que podremos encontrar a esa persona”.

Cleveland tiene la defensa número 4 en la liga y el fanático de la infancia de Harbaugh sobre el cual construir su caso, y el dinero no debería ser un problema si los Browns están realmente motivados para contratar al ex entrenador en jefe ganador del Super Bowl.

Sin embargo, las dudas sobre el trabajo de Berry y el poder que tiene organizacionalmente debido a ello podrían marcar la diferencia entre si Cleveland realmente puede participar en el juego por Harbaugh o si la franquicia observará desde la banca mientras otros equipos luchan por sus servicios.