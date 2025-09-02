John Harbaugh envía un mensaje claro a las facturas sobre la pérdida de playoffs de Avenging

El Ravens de Baltimore Vi su temporada 2024 llegando a su fin con una derrota a manos del Bills de búfaloY ahora están usando la amarga pérdida como motivación para comenzar la temporada 2025.

Los Ravens viajan de regreso a Buffalo, el sitio de su derrota en los playoffs divisional, para abrir la próxima temporada. Se espera que ambos equipos regresen a la contención del Super Bowl, y su reunión de la Semana 1 podría terminar teniendo implicaciones masivas de playoffs.

En declaraciones a los periodistas al comienzo de la semana, el entrenador en jefe de los Ravens, John Harbaugh, dijo que el equipo está usando la pérdida de playoffs del año pasado como motivación.

John Harbaugh: «Ciertamente motivado por la decepción»

En declaraciones a los periodistas el lunes, se le preguntó a Harbaugh si el equipo está mirando la derrota del año pasado 27-25 mientras se preparan para los Bills. El entrenador de los Ravens dijo que eso es parte de su preparación, además de mirar una cinta de juego de pretemporada, y acordó que el equipo está ansioso por vengar la pérdida que terminó su temporada.

«Todo lo motiva, eso probablemente sea cierto para cualquier tipo de circunstancia». Harbaugh dijo. «Ciertamente estás motivado por la decepción, y eso es algo que nos motiva».

Los Bills capitalizaron una serie de errores de los Ravens, incluido un balón suelto del mariscal de campo Lamar Jackson y otro del ala cerrada Mark Andrews. Los Ravens también tuvieron la oportunidad de empatar el juego después de un touchdown tardío, pero Andrews vio el pase de conversión de dos puntos rebotes en sus manos y caer incompleto.

Cuando se le preguntó si estaba tentado a enjuagar los recuerdos del juego, Harbaugh dijo que en cambio volverían a ver y aprenderían de él.

«Tenemos que entender cómo fue el juego, cómo nos jugaron, cuáles eran los esquemas», dijo. «Hubo muchos movimientos de ajedrez ese juego que se construirán en este juego».

Harbaugh agregó que volverían a ver qué les fue bien ese juego y qué no. Los Ravens corrieron bien el balón, corriendo para 176 yardas totales, mientras que Jackson completó 18 de 25 pases para 254 yardas con dos touchdowns y una intercepción.

Los cuervos todavía son amargos por la pérdida de playoffs

Harbaugh no es el único que revive el dolor de la pérdida del año pasado. El tackle defensivo Nnamdi Madubuike también se le preguntó si volvió a ver la película del juego y dijo que lo hizo, aunque admitió que no era bonita.

«Sí, lo tengo» Madubuike dijo. «No es una buena sensación. Hay cosas que hicimos bien, cosas que hicimos mal, pero lo malo anula lo bueno. Realmente queremos apretar los tornillos en eso.