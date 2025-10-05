John Harbaugh decide el futuro de Ravens DC Zach Orr

John Harbaugh no pudo dejar preguntas sobre cómo el Ravens de Baltimore puede continuar con Zach Orr como coordinador defensivo después de la derrota de la semana 5 a la semana 5 ante el Houston TexansY el entrenador en jefe ya ha decidido el futuro de su juguete bajo el fuego.

Harbaugh vio el Cuervos La defensa es empujada por todo el campo por enésima vez esta temporada, pero no está listo para cambiar su coordinador.

Cuando se le preguntó acerca de hacer cambios en el personal defensivo, comenzando con el hombre con los auriculares, Harbaugh dijo a los periodistas: «Tratas de hacer las cosas más productivas, y no creo que esa sea la respuesta. Tenemos que ir a trabajar, es lo que necesitamos hacer. Necesitamos mantenernos juntos es lo que necesitamos hacer, y necesitamos encontrarnos a nosotros mismos. Tiene que hacer entrenadores y jugadores juntos», » Según Jamison Hensley de ESPN.

Esa es una audaz muestra de fe en Orr, un coordinador de segundo año que preside la peor defensa en el NFL. Una unidad que se atropelló en el suelo y se trituró por el aire, con el Tejanos acumulando 417 yardas y cinco touchdowns en el estadio M&T Bank el domingo 5 de octubre.

Los números eran deprimentemente familiares para el Cuervosque fueron golpeados defensivamente entrando en el juego. Sin embargo, falta múltiples jugadores profesionales por lesiones No puedo excusar por completo una podredumbre preocupante que se encuentra en el costado de la pelota tradicionalmente una fuerza de franquicia.

Los cuervos tienen problemas en todas partes defensivamente

Nada está funcionando para el Cuervos en defensa. No cuando el pase apenas está molestando a los mariscales de campo, una tendencia que continuó contra el TejanosIncluso después del regreso del veterano riñador de borde Kyle Van Noy.

Este último presentó una difícil pregunta posterior al juego sobre si los jugadores están respondiendo o no a lo que Harbaugh y Orr les están diciendo. El flip-flop de una respuesta de Van Noy, transmitido por La coanfitrión de los Ravens Vault Sarah Ellisones profundamente preocupante: «Uhm … ya sabes … esa es probablemente una pregunta que está por encima de mi grado salarial. Esa es una pregunta de Harbaugh y Zo para ser honesto. Creo que sus mensajes están … bien. Tenemos que ser el grupo para tomar eso y salir bien las cosas simples. Los fundamentos. Fácil, básico, cosas».

Se le preguntó a Kyle Van Noy si los mensajes de Zach Orr y John Harbaugh no están llegando a los jugadores. Después de una pausa, KVN dijo: «Uhm … ya sabes … esa es probablemente una pregunta que está por encima de mi grado de pago. Esa es una pregunta de Harbaugh y Zo para ser honesto. Creo que su … – Sarah Ellison (@sgellison) 5 de octubre de 2025

Hay equivalencia en esta respuesta, probablemente porque Van Noy sabe que hay demasiado para el Cuervos para arreglar. El coaching, los esquemas y la técnica están fallando en los Ravens, particularmente en contra de la carrera, después del Tejanos fácilmente pisoteó su camino hacia 5.1 yardas por acarreo.

Harbaugh se contentó con defender a Orr, pero el entrenador fue contundente cuando reconoció: «Esta defensa de carrera, simplemente no está bien … realmente no hemos arreglado eso todo el año todavía», por el banner de Baltimore Jonas Shaffer.

John Harbaugh: «Esta defensa de carrera, simplemente no está bien … realmente no hemos arreglado eso todo el año todavía». – Jonas Shaffer (@jonas_shaffer) 5 de octubre de 2025

Rellenar la carrera ha sido durante mucho tiempo un elemento básico para el CuervosPero la unidad de esta temporada es suave. Particularmente sin el dos veces tackle defensivo pro-bowl lesionado Namdi mafexadite.

Su ausencia de la temporada es uno de los muchos robing orr de sus mejores y más versátiles creadores de juegos.

Las lesiones son el mayor problema de Zach Orr

Orr ha demostrado su inexperiencia de diseño de paquetes de presión y haciendo ajustes valiosos en el juego, pero su mayor desafío sigue siendo superando una lista de lesiones que es la cosa de las pesadillas.

Una mirada a los titulares defensivos de los Ravens contra el Tejanos, por Jeff Zrebiec de la atléticareveló el alcance del problema.

Ravens Starters en calentamientos: IDL: Travis Jones, John Jenkins, Brent Urbanolb: Kyle Van Noy, Tavius ​​Robinsonilb: Teddye Buchanan, Trenton Simpsoncbs: Nate Wiggins, TJ Tampa, Keyon Martin (cuando Nickel) S: Malaki Starks, Reuben Lowery. – Jeff Zrebiec (@Jeffzrebiec) 5 de octubre de 2025

Tener agentes libres no reclutados Keyon Martin y Reuben Lowery Reemplace dos All-Pros, esquinero Marlon Humphrey y seguridad Kyle HamiltonSiempre iba a ser una pregunta difícil. Al igual que estar sin apoyador central Roquan SmithEl llamador de señal en el campo para esta defensa.

Solo hay mucho entrenamiento que puede hacer para encubrir el Cuervos estar sin tanto talento. Aun así, Orr aún necesita hacer un mejor trabajo al ayudar a los jugadores que tiene disponibles a obtener los conceptos básicos correctos, así como equiparlos con conceptos de bombardeo más creativos.

Es una lista considerable de tareas pendientes, pero Harbaugh al menos suena preparado para darle al DC de 33 años más tiempo para acertar las cosas.