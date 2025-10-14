John Hannah dirigirá la serie dramática de detectives británica ‘Death in Benidorm’

Nominado al BAFTA Juan Ana (“The Last of Us”, “Four Weddings and a Funeral”) liderará “Death in Benidorm”, una nueva serie dramática de detectives que se estrena en la cadena británica propiedad de Paramount Skydance. canal 5.

El programa, que actualmente es un título provisional, proviene de Blackbox Multimedia y Clapperboard y se centra en Dennis, un ex detective que intenta escapar de su pasado y que cambia el caos del Reino Unido por una vida más tranquila dirigiendo un bar en Benidorm. Pero cuando los turistas empiezan a aparecer muertos, a regañadientes se ve atraído nuevamente al trabajo de detective, incitado por su camarera Rosa, una superfanática de los dramas criminales.

Según la sinopsis, con la experiencia del mundo real de Dennis y el conocimiento enciclopédico de la televisión de Rosa, «en cada episodio, el dúo aborda un nuevo asesinato en el paraíso, mientras intenta permanecer en el lado correcto de la policía local española».

Carolina Bécquer interpreta a Rose como Rosa, mientras que el elenco adicional incluye a Ariadna Cabrol como María y Damián Schedler Cruz como Jesús.

“Death in Benidorm”, que suena más que un poco inspirado en la serie de larga duración de la BBC “Death in Paradise”, fue un encargo de Greg Barnett, editor encargado de 5 y está coproducida por Blackbox Multimedia (“The Ex-Wife”, “The Serial Killer’s Wife”, “This Time Next Year”) y Clapperboard (“The Teacher”, “The Game”, “The Madame Blanc Mysteries”) con ZDF Studios se incorpora como distribuidor internacional.

«Estoy encantado de tener a John Hannah a bordo», dijo Barnett. «Es absolutamente perfecto para el papel de Dennis, un personaje con un intelecto agudo, ingenio mordaz y experiencia de vida, y por lo que ya he visto, los espectadores se enamorarán de él».

Chiara Cardoso y Camilla Hammer son productores ejecutivos de Blackbox Multimedia, Mike Benson y Andy Morgan de Clapperboard, Robert Franke, vicepresidente de drama de ZDF Studios con Viviane Richard, drama ejecutivo del equipo de Franke, que actúa como productora asociada. Ian Jarvis (“Las aventuras completamente inventadas de Dick Turpin”) creó la serie, con Simon Delaney (“Muerte en el paraíso”, “Los jóvenes delincuentes”) a bordo como director. Yasmine Akram (“Flack”), Claire Downes (“Las aventuras completamente inventadas de Dick Turpin”, “The Outlaws”) y Tom Parry (“Tu Navidad o la mía”, “Tu Navidad o la mía 2”) son escritores.

«Muerte en Benidorm es una adición ingeniosa y encantadora al acogedor género criminal, y John Hannah realmente resume esto», agregó Richard. «Estamos encantados de trabajar con Blackbox para darle vida a estos guiones escritos con precisión y estamos ansiosos por compartirlos con audiencias de todo el mundo».

“Muerte en Benidorm” ahora se está filmando en España y saldrá al aire el 5 de 2026.