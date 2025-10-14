El Broncos de Denver vencer al Jets de Nueva York 13-11 en su enfrentamiento de la Semana 6 en Londres.

Después de esa victoria, Broncos liniero defensivo John Franklin-Myers Envió un mensaje a su antiguo equipo al otro lado del campo.

«Me contaron las mismas personas con las que contaba, ¡este soy yo simplemente desahogándome! #BroncosWin», Myers publicado en las redes sociales.

JFM persiguió a los Jets durante la victoria de los Broncos

Franklin-Myers terminó el juego con una captura y dos golpes al mariscal de campo. Durante los primeros seis partidos de la temporada, ya ha acumulado tres capturas y cinco golpes al mariscal de campo.

El ex producto de Stephen F. Austin respondió a un tuit por Brian Baldinger de NFL Network, quien dijo: “@J_FranklinMyers tuvo una tarde ocupada en Londres viendo a su antiguo equipo… Una parte tan importante del Broncos cambio #BaldysBreakdowns”.

JFM no sólo tuvo éxito individual contra su antiguo equipo, sino que todo el Broncos la defensa puso el Chorros ofensa en una licuadora.

ESPN rico cemini reveló que Justin campos terminó con “la peor actuación en pases en Jets de Nueva York historia.»

En el marcador oficial, Fields lanzó para 45 yardas. Sin embargo, las yardas netas por pase tienen en cuenta las yardas perdidas en las capturas. El domingo, Denver capturó a Fields nueve veces, lo que representó 55 yardas perdidas. En otras palabras, Fields terminó con 10 yardas aéreas netas negativas.

Los Jets realizaron posiblemente el peor intercambio en la historia del equipo

El 1 de abril de 2024, los Jets adquirido oficialmente cazamariscales veterano Haason Reddick desde Águilas de Filadelfia a cambio de una selección condicional de tercera ronda de 2026.

Poco después, el entonces gerente general Joe Douglas explicó que debido a esa nueva incorporación, el equipo tendría que siga adelante de Franklin-Myers por motivos de tope salarial.

JFM jugó para el Chorros desde 2019 hasta 2023. Era un guión de Hollywood: el gobierno lo reclamó sin exenciones. Chorrosse convirtió en titular, se convirtió en líder y obtuvo un mucho dinero contrato.

Sin embargo, el equipo lo descartó en cualquier momento porque pensaron que el césped era más verde en el otro lado.

El 29 de abril de 2024, los Jets hizo un intercambio con los Broncos, enviando a Franklin-Myers a cambio de una selección de sexta ronda de 2026. En otras palabras, una bolsa de Doritos a medio comer solo porque tuvieron que rescindir su contrato. Nada más que una descarga salarial.

Reddick finalmente resultó ser un desastre para el Chorros. Todo su mandato estuvo marcado por importantes drama de contrato de retención. Cuando finalmente entró al campo, Reddick fue ineficaz y terminó con solo una captura la temporada pasada.

Rich Cimini de ESPN reveló que Reddick apareció “fuera de forma” después de poner fin a su resistencia a mitad de temporada.

Reddick apestaba Chorros y causó mucho drama. Volviendo al otro lado del intercambio, Franklin-Myers tuvo un año de carrera con Denver en 2024.

Terminó con nuevos récords personales en capturas (siete), tacleadas combinadas (40), tacleadas en solitario (18) y tacleadas por pérdida (8).

Este es el peor intercambio en la historia del equipo.

El Chorros Tuvo una temporada decepcionante, perdiéndose los playoffs por decimocuarta temporada consecutiva. Reddick provocó todo tipo de dramas que arrastraron al equipo.

Denver disfrutó de una temporada de playoffs con JFM brindando una temporada profesional para su nuevo equipo. En 2025, las cosas empeorarán. El Chorros no han ganado con marca de 0-6, y Denver tiene una parte compartida del primer lugar en la AFC Oeste.