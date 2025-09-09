John Fogerty saludado por Lainey Wilson, otras estrellas en la ceremonia de BMI

Era una luna llena afuera, pero seguramente no era mala, como John Fogerty se le presentó el IMC Premio Troubadour en Nashville el lunes por la noche, con una serie de acólitos y contemporáneos que se presentan para honrar y actuar para el venerado fundador de Clearwater Revival.

Entre ellos se encontraba alguien que era al menos una estrella brillante del día en Music City como Fogerty, Lainey Wilsonquien esa mañana había sido revelado que había recibido seis nominaciones a los premios CMA, empatándola para el liderazgo en la carrera de este año. También interpretaron canciones de Creedence en Salute to the Homoree fueron Jesse Welles, The War & Traty, el dúo de Billy F. Gibbons y La Marisoul, y Jay Buchanan (de su hijo rival).

Wilson dijo Wilson, justo antes de actuar: «Primero me mudé a Nashville en 2011 en mi pequeño trailer de campista. Mi papá me envió con una caja de CD, y él puso su CD en la cima. Dijo: ‘Este aquí, este es el que necesitas escuchar cuando llegas allí para escribir tu música’. Y nunca olvidaré eso.

BMI Troubadour Awards Hondering John Fogerty tiene lugar el 8 de septiembre de 2025 en Nashville, Tennessee.

Aunque estas canciones de portada eran casi electrizantes, ninguna era tanto, ya que el puñado de selecciones se realizó en el clímax del evento de invitación solo por el propio Fogerty y su banda ahora llena de familia, con la leyenda de 80 años que suena extrañamente no un día durante el 22 que fue cuando grabó el álbum debut de Creedence en 1969.

Con nuevas razones para el orgullo debajo de su hebilla del cinturón, Wilson Belted (qué más) «Orgullando Mary», mientras que Welles y la banda de la casa ofrecieron una sólida versión folklock «¿Alguna vez has visto la lluvia?» y Buchanan sacó al «hijo afortunado» fuera del salón de baile y fuera del parque. En un par de casos, dos tardaron en cumplir con el poder del catálogo de Fogerty, y el Guerra y el Tratado estaban doblemente a cualquier tarea de este tipo con una mezcla abrasadora de «Puse un hechizo en ti» y «Nací en el Bayou», mientras que ZZ Top Gibbons y La Marisoul se repiten a una versión de «Green River» que se registraron anteriormente para un álbum homenaje.

El set climático de Fogerty con su propia banda consistía en «Up Around the Bend», «The Old Man Down the Road» y «Bad Moon Rising», aunque parecía varias canciones más largas que eso, ya que «Old Man» se agotó el reloj y luego algunos con un duelo de guitarra entre la estrella y su co-guitista Shane Shane Fogerty que probó la manzana exactamente en la base del árbol.

Tres destinatarios de Troubadour de BMI estuvieron presentes para ofrecer sus felicitaciones: Gibbons (de la fama de ZZ), John Oates (quien recogió el premio el año pasado) y Robert Earl Keen. Otros invitados disponibles para la cena para unos 200 invitados, que tuvieron lugar en el vestíbulo de la sede de BMI en Music Row, incluyeron a Chris Isaak, Molly Tuttle y Keith Secor, Sam Bush, Liz Rose, miembros de The Del McCoury Band, Carter Faith, The Band Loula y Leah Blevins.

«En primer lugar, estoy bastante abrumado», dijo Fogerty al comenzar su discurso de aceptación, «que tantos de ustedes vinieron aquí esta noche, tantas personas de las que soy fanático y que me has tocado con las cosas que has dicho y la forma en que cantaron tus canciones. Realmente no puedo creer que esto realmente esté sucediendo. Tal vez solo pasé por una puerta lateral y en un nuevo universo extraño o algo».

Las batallas de Fogerty dentro y fuera de la corte a lo largo de los años para tratar de recuperar el control de su música fueron un tema frecuente de los discursos durante el evento, sobre todo el suyo.

«Estás mirando a un tipo que realmente fue demandado por sonar como él mismo», dijo Fogerty, refiriéndose a su famoso tiff legal con Saul Zaentz. «Y sabes, es algo divertido: este disco que hice llamó ‘Legacy’, en realidad es el punto completo: John Fogerty suena como John Fogerty en este disco». (El nuevo álbum al que se refería (detenido al comienzo de la noche por el vicepresidente de creatividad de BMI Nashville, Clay Bradley) es básicamente una regrabación de «versión de John» de sus éxitos clásicos de CCR, a pesar de que ha resuelto esas batallas legales anteriores).

«Ser demandado por sonar como tú, que creo que fui el primero, en realidad fue algo muy serio y tomó varios años de mi vida y mucho dinero, y tuve que ir hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos», dijo. «El punto es, ya sea que realmente te des cuenta en este momento o si eres un joven y puede que aún no haya sucedido, habrá quienes intentan tomar prestado a ti mismo, a tu yo más joven, y eso está mal. Debes ser libre de ser libre como tú mismo durante el resto de tu vida.

El veterano periodista y escritor de premios de televisión David Wild presentó a Fogerty en el evento y, al hablar sobre el límite de tiempo en su discurso, habló con la brevedad del homenajeado en sus solteros clásicos.

«Con ‘Hijo afortunado’, John resumió las desigualdades de nuestro sistema de clases, la dura verdad de nuestra política estadounidense, además de quizás la guerra en paz, en solo dos minutos y 18 segundos. Muy económico. ‘Mala luna levantada’, tomaste tres segundos más, 2:21, creo, para capturar una sensación del hipocalipse y las generaciones de miedo como yo en la forma más sembradora y la mayoría de las imágenes más senosas. De alguna manera, John escribió quizás la canción más atemporal, querida y aclamada de nuestros tiempos, pero esta vez tomó tres minutos y siete segundos para hacerlo.