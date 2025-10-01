John Corbett en ‘y como ese’ final, la ruptura de Carrie y Aidan

John Corbett no me sorprendió que Carrie y Aidan no terminaron juntos cuando «Y así«Llegó a su fin después de solo tres temporadas.

La relación de la pareja fuera de nuevo de 25 años comenzó durante «Sexo y la ciudad«Temporada 3, pero finalmente lo dejaron.

«Sabía que estaba fuera desde el comienzo de [Season 2]», Me dijo Corbett el miércoles mientras promocionaba su nueva película familiar inspiradora» Soul on Fire «. «Sabía cómo iba a terminar».

De hecho, Corbett dice que nunca creyó que Carrie (Sarah Jessica Parker) y Aidan tenían razón el uno para el otro porque el Sr. Big siempre sería su amor para siempre. (Big fue sorprendentemente asesinado durante el primer episodio de «Y así» después de sufrir un ataque cardíaco mientras trabaja en un pelotón).

«Big fue fantástico para ella y fue un casting tan perfecto con Chris Noth», dijo Corbett.

Carrie y Aidan originalmente se separaron durante el «sexo y la ciudad» después de que ella no se comprometería con una propuesta de matrimonio. Pero Corbett repitió su papel en «y así».

Mientras Aidan y Carrie intentaron hacer que las cosas funcionen esta vez, la serie terminó con ellos se separó para siempre. El último episodio terminó con Carrie revisando el epílogo de su novela para leer: «La mujer se dio cuenta de que no estaba sola, estaba sola».

«Y solo así» emitió su episodio final el 14 de agosto, solo dos semanas después de que se reveló que la tercera temporada sería la última.

«Y solo así … la narración en curso del universo ‘Sex and the City’ está llegando a su fin», Showrunner, escritor y director Michael Patrick King escribió en una publicación de redes sociales en ese momento. «Mientras escribía el último episodio de ‘y así …’ Temporada 3, me quedó claro que este podría ser un lugar maravilloso para detenerse».

Parker escribió en InstagramEn parte, «Carrie Bradshaw ha dominado mi latido profesional durante 27 años. Creo que la he amado sobre todo. Sé que otros la han amado tal como lo he estado frustrado, condenado y arraigado por ella. La sinfonía de todas esas emociones ha sido la mayor banda sonora y la compañera más consecuente. Por lo tanto, la mayor y profunda gratitud y la vida de la deuda de la deuda. Con los All.

Corbett dijo que se enteró de que el programa estaba terminando a través de informes de noticias. «Estaba tan sorprendido como todos cuando se anunció que había terminado», dijo, y agregó: «Estoy desanimado. Voy a extrañar ver qué están haciendo esas chicas».

En cuanto a que Carrie estuviera soltera al final, Corbett se rió: «Carrie estará sola durante unas 12 horas. Tan pronto como rompe con alguien, pasaron unas siete u ocho horas antes de que esté en el saco con otra persona. No se deje engañar por Carrie solo. A la cena la noche siguiente, tendrá un chico nuevo».