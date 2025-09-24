John Boyega mantendría a Han Solo, Luke Skywalker vivo en ‘Star Wars’

John Boyega no se retiene cuando se trata de sus pensamientos sobre cómo el «Star WarsLa trilogía de secuela podría haberse manejado de manera diferente.

Hablando en Florida Supercon 2025 en Miami Beach, el actor, Boyega, que interpretó al ex Stormtrooper Finn en «The Force Awakens», «The Last Jedi» y «The Rise of Skywalker», ofreció una versión sincera de lo que habría hecho si hubiera sido productor en las películas desde el principio. Cuando un miembro de la audiencia le preguntó durante su panel de atención qué cambios haría para rehacer las secuelas, Boyega entregó una evaluación contundente de las elecciones creativas de la franquicia.

«Si fuera productor en ‘Star Wars’ desde el principio, habrías tenido una cosa completamente diferente», dijo Boyega, Según Popverse. «Estaría loco. En primer lugar, no nos deshacemos de Han Solo, Luke SkywalkerTodas estas personas. No estamos haciendo eso. Lo primero que vamos a hacer es cumplir su historia, cumplir con su legado. Vamos a hacer un buen momento de entregar el bastón «.

Boyega también apuntó a la escala de potencia de nuevos personajes en las secuelas. «Nuestros nuevos personajes no serán optamentados [overpowered] En estas películas «, dijo.» No solo tomarán cosas y saben qué hacer con eso. No. Tienes que luchar como cualquier otro personaje de esta franquicia. Haría eso «.

Más allá del desarrollo del personaje, Boyega describió un enfoque creativo diferente que habría extraído del universo ampliado de la narración de historias de «Star Wars». «Miraba a las viejas historias de la República y vería lo que podemos agregar a la continuación de eso. Definitivamente me gustaría ver la fuerza desatada historias allí», dijo. «Intentaría expandir el universo de ‘Star Wars’ tanto como sea posible mientras respetamos la tradición. Si estamos expandiendo la tradición, tenemos que hacerlo dentro de los límites respectivos que se mantienen verdaderos».

El actor fue particularmente crítico con el arco de Luke Skywalker en «The Last Jedi», donde el personaje apareció como una proyección de la fuerza durante el clímax de la película. «Pero Luke Skywalker no estaría desapareciendo en una roca. Demonios no. Parado allí y él es, como, un proyector? Me gustaría dar a esos personajes mucho más».