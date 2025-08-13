John Boyega asumió que Finn se convertiría en Jedi en ‘Star Wars’

John Boyega tenía una expectativa diferente para su «Star Wars«Arc que lo que lo hizo en la pantalla grande.

Durante una aparición en Fan Expo Boston (a través de la pantalla de pantalla), Boyega, que interpretó a Stormtrooper convertido en el soldado rebelde Finn en la trilogía de la secuela de la «Star Wars», dijo que esperaba que su personaje se convirtiera en Jedi junto a Rey después de «The Force Awakens». También pensó que estaban destinados a convertirse en enemigos después de que ambos dominaron la fuerza.

«Creo que asumí que era sensible a la fuerza del guión de ‘The Force Awakens’ o al menos cuando llegué al final del guión ‘The Force Awakens'», dijo. «Pensé que estaban planeando Jedis dual. En realidad pensé que serían un poco obi-wan y Darth Vader. Que nos volveríamos entre nosotros o algo así».

Desde el debut de la última entrega de su trilogía, «The Rise of Skywalker» de 2019, Boyega no ha hablado con mucho cariño de su tiempo en una galaxia muy lejana. En 2020, Le dijo a GQ que Disney comercializó su personaje «para ser mucho más importante en la franquicia que» para promover la diversidad de las películas, y luego lo hizo «empujar a un lado» cuando se lanzaron las películas.

«Ustedes sabían qué hacer con Daisy Ridley, sabían qué hacer con Adam Driver», agregó Boyega en ese momento. «Pero cuando se trataba de Kelly Marie Tran, cuando se trataba de John Boyega, ya sabes a la mierda.

A pesar de sus críticas, Boyega sigue siendo un fanático «masivo y masivo» de «Star Wars», según una entrevista de 2023 con Película total.

«Yo era la persona en el set corrigiendo cosas», dijo Boyega. “Como los soldados de avión volador que teníamos en ‘The Rise of Skywalker’. Poe había estado diciendo: ‘Volan ahora’, y pensé que habían visto a los soldados de chorro volador de [animated TV series] ‘Las Guerras Clon’. Juego los juegos en ‘Battlefront’. Tengo una relación robusta con todas las cosas de ‘Star Wars’.