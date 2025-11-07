John August y Danielle Sanchez-Witzel de WGA liderarán las negociaciones

Aquí hay algo que será interesante para los guionistas.

John August, copresentador del podcast “Scriptnotes”, ha sido nombrado copresidente del comité de negociación del Writers Guild of America. La otra copresidenta es Danielle Sanchez-Witzel, showrunner de la serie de Netflix “Survival of the Thickest”.

El WGA Está previsto que comience a negociar la próxima primavera por primera vez desde la huelga de escritores de cinco meses en 2023. El acuerdo actual expira el 1 de mayo de 2026.

Como en 2023, la negociadora principal de los escritores será Ellen Stutzman, quien también es directora ejecutiva de WGA West. Estará negociando con Greg Hessinger, el nuevo presidente de la Alianza de Productores de Cine y Televisión.

August y Sanchez-Witzel formaron parte del comité de negociación en 2023. Los copresidentes de la última vez, Chris Keyser y David Goodman, no participarán esta vez.

La WGA publicó una lista de 29 miembros del comité, entre ellos Mike Schur (“A Man on the Inside”, “Parks and Recreation”), Shawn Ryan (“The Night Agent”, “SWAT”) y Tom Fontana (“Homicide: Life on the Street”, “Borgia”).

El comité ha visto una cantidad considerable de rotación. Esta vez participarán diez de los 30 miembros del comité 2023. Una de ellas es Michele Mulroney, quien se desempeñó como vicepresidenta de WGA West en 2023 y recientemente fue elegida presidenta.

Entre los principales temas de la agenda estarán los planes de salud y pensiones de la WGA, que enfrentan un posible déficit que deberá abordarse.