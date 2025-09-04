John al principio de ‘Maddie’s Secret’ y poniendo su pene para interpretar a una mujer

En su debut como director, «Maddie’s Secret» John temprano Lleva una peluca frontal de encaje y una cara de maquillaje fresca para transformarse en el personaje principal, una mujer que trabaja como influyente alimentaria mientras oculta un trastorno alimentario debilitante.

Pero fue una alteración invisible que fue más difícil para los primeros. «Me escondí por primera vez en mi vida», dice el comediante y actor mejor conocido por la «fiesta de búsqueda» y su comedia de bocetos con Kate Berlant. «Mis bolas estaban en un estante en la cavidad del estómago, básicamente».

La comprensión de que el temprano necesitaba meter y grabar sus genitales entre sus piernas, un proceso común en el mundo del drag, llegó el primer día de filmación.

«Todos dijeron que no era necesario, y luego, el primer día, filmamos las escenas de carrera. Era totalmente necesario», dice Early, sus ojos se estrechaban. «Me siento bastante desconsolado sobre algunos de los disparos donde puedes … verlo».

Sentado en un parque en el barrio chino de Nueva York, Early analiza «Maddie’s Secret» públicamente por primera vez, antes de su estreno del 4 de septiembre en el Toronto INTL. Festival de cine. «No se sintió como drag», dice Early sobre su actuación como Maddie. «Me sentí como una actriz».

Eric Rahill y John temprano en «Maddie’s Secret»

Cortesía de John temprano

Filmada de forma independiente durante solo cuatro semanas en Los Ángeles, la película camina una cuerda floja tonal, oscilando entre un melodrama espeluznante y un jabón de trabajo jugado en el lugar de trabajo que casi se asemeja a una película original de Disney Channel. «Quería que fuera una comedia dura y un drama duro, y no un drama», dice Early.

En la película, Maddie navega alegremente de la política de su celosa compañera de trabajo (Claudia O’Doherty), el jefe exigente (Connor O’Malley) y Lesbian BFF (Berlant) en los Sunny Studios de Gourmaybe. Pero lejos de las luces del anillo, que se encogen en las esquinas oscuras de su hogar, se encuentra un conflicto fundamental que se atreve al espectador a tomar Maddie, y por lo tanto un temprano de una peluca, en serio.

«La transformación en Maddie es un truco de magia», dice Early. «Una vez que la audiencia lo acepta al principio, entonces han suspendido su incredulidad, y están dispuestos a seguir con un tono que está muy aumentado».

Pero aunque los primeros insisten en que la película no funcionaría sin que él encarne el protagonista femenino, sin embargo, era un riesgo. «Estaba nervioso de haber escrito un papel que requería un compromiso emocional increíble», dice. «Tuve momentos de miedo paralizante, donde pensé: ‘Tú eres el que te sostenía el arma en la cabeza. Baja por el arma'».

De hecho, todo el concepto de la película vino del deseo de Telle de tocar un «rubio Ingénue en un melodrama de alto estilo». Específicamente quería que se establezca en la vida contemporánea, y quería evitar una «sátira enviada», en lugar de apuntar a algo «más emocionalmente extraño y convincente». Cuando llegó el momento de desarrollar el personaje, ¿pensó temprano qué mejor Ingénue moderno que un creador de contenido culinario? «Son mis princesas», dice Early. «Veo sus videos por la noche antes de acostarme sin intención de hacer la receta, pero solo porque su presencia es relajante». Además, «me sentí muy divertido decir cosas como Hulu o [the Chinese sauce brand] Volar por Jing en la forma en que Lana Turner podría haberlo dicho en la década de 1950 «.

«Maddie’s Secret» muestra platos elegantemente elaborados, listos en las redes sociales, pero también se araña detrás de esa hermosa fachada y rasguños en la forma grotesca y, a veces, carnal, vemos la comida.

«La mitad de mi algoritmo es los hombres turcos que se frotan los picotear con aceite, y la otra mitad es las chicas emulsionando la pasta en una sartén, donde los fideos están golpeando el borde, y es realmente cremosa y mantecosa», dice Early. «Es inequívocamente sexual, ¿sabes? Había algo muy oscuro en mi algoritmo con la intersección de la comida y el sexo».

Y en el centro de la película no es solo cómo consumimos la comida, sino cómo puede, a su vez, consumirnos.

«Obviamente sabía que estaba entrando en algo muy sensible y potencialmente muy doloroso para las personas», dice Early sobre representar el trastorno alimentario de Maddie. «Pero siempre he sentido que es el trabajo del arte perforar sin miedo a las emociones de la misma, en lugar de retroceder cuidadosamente. No es el trabajo de un cineasta ser educativo sobre estos temas, se trata de explotarlos en proporciones míticas».