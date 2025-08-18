John Abraham explora las raíces iraníes en el thriller ‘Teherán’ en medio de tensiones

Estrella de Bollywood John Abraham está apostando en grande nuevamente en la narración geopolítica. Tras thrillers políticamente acusados como «Madras Cafe» y «The Diplomat», el último proyecto del actor-productor «,», «,», «Teherán«, Empuja a los espectadores al mundo sombrío del espionaje internacional con un thriller tenso inspirado en eventos reales que golpean cerca de casa.

Dirigido por Arun Gopalan y producido por Películas de Maddock«Teherán» ficcioniza la explosión de la bomba de 2012 cerca de la embajada israelí en Delhi, tejiendo una narrativa compleja que abarca Israel, Irán e India. Abraham repite a su personaje de «Batla House», basado en el oficial de policía de Delhi de la vida real, Sanjeev Kumar Yadav, aquí renombró el ACP Rajiv Kumar, cuando se ha metido en una operación encubierta que prueba las lealtades en los continentes.

Pero este no es solo otro thriller de acción para Abraham. El proyecto tiene un significado personal profundo.

«Lo habitual y predecible habría sido culpar a nuestro vecino. Pero cuando hicimos los forenses, descubrimos que había personas en Irán que realmente estaban involucradas en este proceso», explica Abraham. “El padre de mi madre vino de Irán en 1939 y aterrizó a orillas de Bombay [now Mumbai]. Hubo una conexión iraní conmigo que de repente me atrajo muy, muy cerca del sujeto «.

Esta conexión iraní demostró ser fundamental para Abraham, quien sintió la responsabilidad de retratar la región auténticamente. «Era muy sensible sobre la forma en que tratamos a Irán e Israel en esta película, porque mis raíces son de Irán, quería mostrar a Irán de la mejor manera posible porque es un país muy tergiversado», dice. «Entonces, obviamente, tienes a Israel, y tengo amigos tan cercanos de Israel. Para mí, ser indio y reunir a estos dos países fue una hermosa confluencia de geopolítica».

La autenticidad se extendió a la actuación de Abraham, que requería dominar tanto el diálogo Farsi como el hebreo. Su infancia proporcionó una base inesperada.

«Cuando estaba creciendo, cuando mi madre quería decirme algo en una palabra de código donde no quería que otras personas lo entendieran, siempre me habló en Farsi», recuerda Abraham. «Hubo palabras que me vinieron naturalmente. Pero eso significaba que fue fácil? No. Estudié el idioma durante casi seis meses».

Su maestro era «un caballero llamado Mohammed, Fantastic Guy» y en el set, Hadi Khanjanpour, el actor iraní que interpreta a la operación del país Afshir Husseini, continuó el entrenamiento. «Siendo iraní, dije que quería que mi dialecto fuera perfecto», dice Abraham. «Así que fue de gran ayuda para mí».

Para la pronunciación hebrea, Abraham recurrió a una fuente poco probable: el ex entrenador del Chelsea Football Club Avram Grant. «Avram Grant es judío y él es israelí. Entonces, cuando tenía mis líneas israelíes, llamaría a Avram y dijera: ‘¿Lo estoy pronunciando bien? ¿Lo estoy pronunciando mal?’ Y él decía: ‘Sí, esa es la forma de pronunciarlo’ «.

La preparación de Abraham fue mucho más allá del coaching del idioma. El actor, que se describe a sí mismo como alguien que «siempre ha estado interesado en la geopolítica del mundo», recurrió a décadas de investigación personal.

«Si ves mis películas, desde ‘Madras Cafe’ hasta ‘Parmanu’ y ‘Batla House’ hasta ‘The Diplomat’, todo tiene una visión geopolítica muy investigada y una visión política responsable de lo que quiero presentar a mi audiencia», explica. «Soy una persona que profundiza en la comprensión, por ejemplo, por qué comenzó el conflicto, lo que el Nakba [Palestinian displacement] se trataba. Entonces, entendiendo de dónde vinieron los Hamas, los hutíes, los Hezbolá, comprender toda la geopolítica de la situación era muy importante para hacer una película como esta «.

También consultó con el oficial de la vida real en el que se basa su personaje. «El personaje que estoy interpretando, Sanjeev Kumar Yadav, a quien hemos llamado Rajiv Kumar en la película, es una persona de la vida real que trabaja en la administración hoy, en la policía de Delhi. Así que me volví hacia él para una gran parte de mi investigación … en términos de lenguaje corporal, en términos de lo que podríamos mostrar con credibilidad, lo que él pasó en términos de inteligencia».

Co-protagonizada por Manushi Chhillar, Neeru Bajwa y Madhurima Tuli, «Teherán» marca otra entrada en la cartera de thrillers políticamente cargados de Abraham. Sin embargo, las tensiones actuales de Medio Oriente inicialmente funcionaron en contra del proyecto.

«[I thought] La guerra de Irán-Israel, o la guerra que está sucediendo en el Medio Oriente, habría beneficiado nuestra película, no de manera manipuladora, sino que nos habría dado más globos oculares «, dice Abraham.» Desafortunadamente para nosotros, lo que pensé que era una ventaja se convirtió en nuestro talón de Aquiles, donde nos dijeron internacionalmente y en India que no vamos a ser bums en asientos para esto. Así que ni siquiera pienses en liberar esto teatralmente «.

Serpentina Zee5 Global finalmente proporcionó la plataforma que Abraham necesitaba. «Era un escenario doble o dejar de fumar», dice. «O MOSTRAR la película teatralmente o simplemente volcarla. Y Zee5 Global me dio la oportunidad de exhibir realmente esta película en su plataforma, y ha sido fantástico. Te das cuenta del alcance cuando obtienes la respuesta».

La trayectoria de Abraham cambió dramáticamente cuando hizo la transición del actor al productor, un movimiento que le permitió perseguir material más sustancial después de establecerse con éxitos tempranos. El actor, que primero llamó la atención con el thriller erótico «Jism» en 2003, se convirtió en un nombre familiar con el éxito de taquilla «Dhoom» en 2004, donde interpretó al elegante antagonista frente a Abhishek Bachchan.

Es sincero sobre sus primeros cálculos de carrera. «Inicialmente, siendo una persona de marketing, sabía que se trataba mucho de mi fisicalidad, e hice lo que tenía que hacer para venderme.

El cambio hacia un contenido más significativo se puede rastrear a una sola película que cambió su perspectiva. «La película que me metió en esta carrera fue ‘Schindler’s List'», revela. «Puedes imaginar una película como ese tipo de intriga, te da noches de insomnio, así que comienzas a pensar en esa dirección».

Esa influencia ayuda a explicar por qué Abraham abarca la incertidumbre comercial en el servicio de la visión artística, como lo hizo con «Teherán». «Sabía que esto iba a ser un riesgo, pero ya sabes, cuanto mayor sea el riesgo, mayor será la recompensa», dice. «Entonces, para mí, al final del día, se trata más del legado y el tipo de películas que quiero hacer, en lugar del éxito comercial o el fracaso de la taquilla».

Reflexionando sobre su carrera, Abraham ofrece una perspectiva sorprendente: «Mis fracasos me han definido más que mis éxitos. Películas como ‘Kabul Express’, películas como ‘No Smoking’, películas como incluso ‘Madras Cafe’, donde mi estudio probablemente no entendía lo que estaba haciendo y no tenía fe … películas como ‘The Diplomat’ donde el estudio no tenía absolutamente mi Faith en mi Faith en mi Fe Fily. Dicho, dijo, dijo esto.

Recuerda una reacción particularmente brutal a «Parmanu»: «Cuando ocurrió la primera narración de ‘Parmanu’, uno de mis amigos, más bien un coproductor, cuyo nombre puse en el póster … le pregunté: ‘¿Cómo fue la narración?’ Y él me dijo: «Nunca he escuchado un guión peor en mi vida», y sonreí.

Los próximos proyectos de Abraham incluyen una potencial «Force 3» («Quiero hacerlo inteligente. Quiero que sea muy comercial, pero muy creíble») y una película de carreras de motocicletas centrada en la raza de la Isla de Man TT.

«¿Quiero hacer una película sobre carreras de motocicletas? Sí. ¿Quiero hacer una película de acción incondicional? Sí. ¿Quiero hacer una comedia? Sí», dice. «Pero quiero volver a hacer un ‘no fumar’ en mi vida. Quiero hacer diferentes tipos de películas. No quiero restringirme a un género en particular, y no quiero convertirme en prisionero de mi propia imagen».

Su objetivo final sigue siendo consistente. «Quiero casarme con contenido con el comercio. Quiero que ambos se unan», explica Abraham. «He llegado a un escenario en mi carrera donde se trata de Legacy, mi filmografía. No solo diría películas impulsadas por el contenido, pero quiero hacer películas comerciales que tengan contenido. ¿Puedo tener éxito? No lo sé, pero seguiré intentándolo».

«Teherán» ahora está transmitiendo en Zee5.