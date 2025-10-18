Joey Porter Jr. cuestiona el arbitraje en el enfrentamiento Steelers-Bengals

El Acereros de Pittsburgh tuvo dificultades para cubrir Bengals de Cincinnati receptores abiertos Ja’Marr Chase y tee higgins. Pero el arbitraje en el partido tuvo algo que ver con eso. Al menos eso es lo que dice el esquinero de los Steelers. Joey Porter Jr. implicó mientras hablaba con los periodistas después del juego.

Porter no estuvo totalmente en desacuerdo con los árbitros y culpó a los árbitros por la derrota de los Steelers. Los Bengals derrotaron a los Steelers 33-31 el jueves.

Pero Porter insinuó que los árbitros se apresuraron a lanzar una bandera a favor de los receptores abiertos de los Bengals.

“Tenemos los muchachos para hacerlo [cover the Bengals]; simplemente tienen que dejarnos jugar”, dijo Porter.

«No era un gran fanático de las decisiones con los árbitros, pero es lo que es. Es fútbol».

Los árbitros en la Semana 7 llamaron dos veces a Porter por interferencia de pase defensivo. La primera llamada se produjo en el primer cuarto cuando Porter estaba cubriendo a Chase.

La segunda llamada de interferencia de pase a Porter fue cuando cubría a Higgins justo antes del medio tiempo. Eso llevó a un gol de campo tardío de Cincinnati.

En general, los Steelers se comprometieron siete penalizaciones para 59 yardas. Los Bengals cometieron cuatro faltas para 35 yardas.

Joey Porter Jr. critica el arbitraje contra los Bengals

Ya es bastante difícil tratar de frenar a los receptores de pases de élite de los Bengals. Cuando reciben ayuda de los funcionarios, es casi imposible.

Por supuesto, probablemente depende en gran medida de la perspectiva de cada uno si los Bengals estaban recibiendo “ayuda” de los funcionarios o no. Cincinnati probablemente no estaría de acuerdo con Porter y diría que las sanciones contra la secundaria de los Steelers fueron claramente sanciones.