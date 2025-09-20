Joey Logano entrega un mensaje severo por delante de Loudon

A Joey Logano, la carrera en New Hampshire Motor Speedway No es como cualquier otra carrera en la serie de la Copa NASCAR. Se siente como en casa. Nació en Middletown, Connecticut y fue criado cerca Ruidón pista. Cuando era niño, se sentó en las gradas y vio a sus conductores favoritos dar la vuelta al óvalo de una milla. Son momentos como estos los que lo hicieron anhelar ir y competir allí.

«Soy de Connecticut y lo considero mi pista de inicio». dijo Logano. «Vi mi primera carrera de la copa allí cuando era niño, comencé mi primera carrera de la copa allí, y gané mi primera carrera de copa allí, por lo que Loudon es un lugar con muchos recuerdos geniales para toda mi vida. Siempre es muy divertido ir allí».

Esta fue la misma canción donde Joey Logano grabó su primera victoria en 2009, cuando tenía solo 19 años, por nascar.com. Esto lo tenía como el conductor más joven haber ganado una carrera de la Copa NASCAR.

Joey Logano se enfrenta a la presión de los playoffs de NASCAR

Este fin de semana, los recuerdos no serán suficientes. Joey Logano entra en New Hampshire dos puntos debajo del NASCAR eliminatoria línea de corte. Eso significa que cada vuelta y cada punto de etapa importarán. Un solo error podría terminar con su oportunidad de seguir adelante.

Joey Logano conoce bien la presión. «Tenemos que salir y hacer lo nuestro. Vamos a salir y actuar, y Loudon es una pista divertida. Ha sido una muy buena pista para nosotros, y siento que deberíamos ser fuertes allí, Dijo. Si ganamos, pasamos a la ronda de ocho, y si no, necesitamos puntos de escena, y un final honesto ayudaría ”.

Para un piloto que persigue otro campeonato, una victoria en su pista en casa significaría algo más que supervivencia. También sería un momento de libro de cuentos para los fanáticos que lo han seguido desde su primer inicio.

Las demandas únicas de New Hampshire Motor Speedway

New Hampshire Motor Speedway es conocida como una de las pistas más difíciles del circuito. Las esquinas son planas y el pavimento es áspero. Pasar es difícil, por lo que la posición de pista es clave. Los equipos deben hacer paradas de boxes inteligentes, y los conductores deben mantenerse pacientes.

No es de extrañar que Joey Logano ya esté acostumbrado a esto. Es un ganador anterior en Magic Mile y, por lo tanto, sabe cómo hacer frente a ese complicado momento y trucos de la carrera. La habilidad lo pondría en una ventaja, ya que competirá directamente con otros pilotos que también están luchando por garantizar que sus vidas de playoffs no se pierdan.

Un momento decisivo por delante

Cuando caiga la bandera verde, Joey Logano no solo correrá por diversión. Él competirá por su temporada. Una victoria significa que avanza. Un final sólido con los puntos de etapa también podría mantenerlo vivo.

De cualquier manera, New Hampshire será un punto de inflexión en su carrera de playoffs de NASCAR 2025. Para Logano, las carreras en Loudon se siente como correr frente a la familia. Y este fin de semana, necesitará cada parte de esa energía de vía local para mantener vivas sus esperanzas de título.