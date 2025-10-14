Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ganan el premio Nobel de Economía







Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ganaron el Nobel Memorial Prize en economía el lunes por su investigación sobre el impacto de la innovación en el crecimiento económico y cómo las nuevas tecnologías reemplazan a las más antiguas, un concepto económico clave conocido como “destrucción creativa”.

Mokyr, un historiador económico, profundizó en las tendencias a largo plazo utilizando fuentes históricas, mientras que Howitt y Aghion se basaron en las matemáticas para explicar cómo funciona la destrucción creativa. Mokyr, de 79 años, nacido en Holanda, es de la Universidad Northwestern; Aghion, 69 años, del Collège de France y de la London School of Economics; y Howitt, de 79 años, nacido en Canadá, de la Universidad de Brown.

