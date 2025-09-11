Joel Kinnaman lideró la serie de thriller de crimen ‘Bishop’ en Amazon

Video de Amazon Prime ha dado una orden en serie al thriller «Bishop» con Joel Kinnaman establecido para el papel principal.

La logline oficial para el espectáculo establece:

«El detective del homicidio Bishop Graves (Kinnaman), brillante, con cicatrices de batalla, pondrá a prueba todas sus habilidades en la búsqueda de un asesino esquivo apuntando a la clase adinerada de San Francisco. A medida que este asesino cada vez más audaz desarrolla un seguimiento entre la ciudad, Bishop, Bishop, se convirtió en el padre de Murders con el Sf, su propio hombre, su propio padre, se convierte en el padre de la ciudad», se convirtió en el padre de Sf, su propio padre.

«Bishop» proviene de los cocreadores y productores ejecutivos Little Marvin y Tony Saltzman, con Little Marvin también sirviendo como Showrunner. Roy Lee también se ejecutará a Miri Yoon de Vértigo. Amazon MGM Studios, donde Little Marvin está bajo un acuerdo general, producirá.

«Little Marvin y Tony Saltzman han creado un drama del crimen verdaderamente eléctrico», dijo Nick Pepper, jefe de la serie de desarrollo y televisión de SVOD de EE. UU. Para Amazon MGM Studios: «Estamos encantados de ver a Joel Kinnaman traer a la vida de Bishop Bishop titular.

Esto marcará el segundo papel protagonista de Kinnaman en una serie de videos primos. Anteriormente jugó un papel principal en el drama de acción «Hanna», que se emitió durante tres temporadas. Kinnaman también actualmente protagoniza la serie Apple TV+ «For All Mankind», mientras que anteriormente ha estado en programas como «Altered Carbon» y «House of Cards» en Netflix y «The Killing» en AMC/Netflix.

Es representado por WME y Magnolia Entertainment.

Esta es también la segunda serie de Little Marvin con Video Prime, ya que anteriormente creó la serie de antología de terror «Them» en The Streamer. Saltzman trabajó anteriormente con Little Marvin como escritor y co-productor ejecutivo en la temporada 2 de «Thems», y ha escrito para otros programas como «Dexter: Resurrection», «Dexter: New Blood», «Sacred Lies» y la serie de Amazon «Goliath».

Little Marvin es representado por WME, Blue Marble Management y Lichter Grossman. Saltzman es representado por Kaplan/Perrone y Yorn Levine Barnes. Lee y Vértigo están representados por CAA.