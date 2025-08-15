Joel Embiid de Sixers recibe una verdad contundente sobre la posible candidatura del Salón de la Fama

Joel Embiid‘s Filadelfia 76ers‘La carrera se ha definido en gran medida por una lesión. Ya sea que haya sido su espalda, sus rodillas o una enfermedad de vida más corta, el ex MVP de los Sixers ha luchado por mantenerse saludable.

En las últimas dos temporadas, Embiid se ha adaptado para 58 juegos de temporada regular de un posible 164, que es aproximadamente una tasa de disponibilidad del 35%. Tampoco hay garantía de que Embiid esté saludable para comenzar la nueva temporada. Tampoco podemos garantizar que permanezca saludable durante toda la campaña.

Es por esas razones que Jeff Teague no se vende con la idea de que Embiid es un futuro bloqueo para el Salón de la Fama del Baloncesto. Durante un episodio reciente de su podcast «Club 520», Teague explicó por qué Embiid puede luchar para consolidar su nombre entre las leyendas del baloncesto.

«No es importante, solo consigue tu pollo, hermano», dijo Teague. «Ha terminado después de estos tres años con seguridad …» (Sin embargo, se perdió tantos juegos. Años perdidos; Se perdió tres años. Se perdió todo su primer año o algo así. Ese chico nunca ha jugado 70 juegos. Puede que no haga el Salón de la Fama, hermano. ¿Cuántos puntos anotó? … 12,000 no son tantos, anoté 10 (mil) «.

Embiid se está recuperando actualmente de su segunda cirugía de menisco en 12 meses, ya que se ha sometido al procedimiento en abril.

El entrenador en jefe de Sixers ofrece una nueva actualización EmbiID

El entrenador en jefe Nick Nurse proporcionó una actualización sobre la recuperación del antiguo MVP durante un Aparición del 13 de agosto en Talksport Radio Durante su viaje a Manchester, Inglaterra, como parte del programa de baloncesto de la NBA sin fronteras.

«Todas las noticias son positivas», dijo la enfermera a Brian T. Smith de Talksport. «Sé que está trabajando muy, muy duro, y creo que las cosas se ven bien. Ya sea que esté listo para el campamento de entrenamiento o no, creo que tal vez hay muchas más decisiones que tomar antes de llegar allí. Pero lo principal es que está sano para jugar y jugar con sus mejores capacidades, porque es increíble, sin duda sobre eso».

Si Embiid no está listo para el campamento de entrenamiento, es probable que también se pierda el comienzo de la nueva temporada. Después de todo, una vez que regrese a la cancha, debe reconstruir su condicionamiento. De lo contrario, correrá el riesgo de reactivar su lesión, lo que sería un desastre tanto para él como para la franquicia.

Embiid aún no ha vuelto a los entrenamientos en la cancha

Según un informe del 12 de julio de Tony Jones de The Athletic, Embiid aún no ha comenzado las actividades de baloncesto en la cancha.

«Ha pasado casi un año y medio desde la lesión en la rodilla que sufrió en Golden State lo descarriló durante la mayor parte de la temporada 2024-25, y Morey dice que Embiid está ‘en camino’ para estar saludable para el campo de entrenamiento, el comienzo de la pretemporada y el comienzo de la temporada regular», escribió Jones. «Las fuentes de la liga le dicen al atlético que Embiid todavía no ha regresado a las actividades de baloncesto en la cancha. Dicho esto, Morey y la oficina principal siguen siendo optimistas de que Embiid estará en el piso para el primer partido».

La nueva temporada de la NBA se está acercando, y el campamento de entrenamiento está a la vuelta de la esquina. Parece cada vez más probable que Embiid se pierda el comienzo de la nueva temporada. Y, si eso sucede, su tasa de disponibilidad continuará disminuyendo. Por supuesto, los fanáticos de los 76ers no estarán demasiado preocupados por cómo el equipo comienza la nueva temporada.

En cambio, querrán que la lista esté sana para el tramo y los playoffs. Desafortunadamente, dada la larga lista de preocupaciones de lesiones de los Sixers, no hay garantía de que las cosas se desarrollarán así. Todo lo que podemos hacer es esperar y ver.