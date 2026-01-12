Joe Schoen puede ajustar su papel para conseguir a John Harbaugh

La búsqueda de entrenador en jefe de los New York Giants puede estar acercándose a un punto de inflexión, y todas las señales apuntan a una verdad inevitable: si John Harbaugh es realmente alcanzable, la organización debe estar dispuesta a ceder. Eso incluye al gerente general Joe Schoen y potencialmente redefinir cómo se comparte el poder dentro del edificio.

Según un episodio de Gigantes de la chimenea, en el que el presentador Anthony Rivardo de Empire Sports Media se sienta con NFL información privilegiada Ian O’Connor, Schoen puede ser deseoso «Ajustar su papel» para asegurar a Harbaugh y no interponerse en su posible contratación.

Una dinámica de poder que los gigantes no pueden ignorar

La estructura actual de los Giants coloca a Schoen firmemente a cargo de las operaciones de fútbol, ​​con el entrenador en jefe reportando hacia arriba. Ese modelo funciona con contrataciones por primera vez o a nivel de coordinador. No siempre funciona cuando el candidato es un entrenador con el currículum de Harbaugh.

Harbaugh ha pasado más de una década en Baltimore operando como la cara de la franquicia, ejerciendo una influencia significativa sobre la construcción de la plantilla, la dotación de personal y la filosofía organizacional. Mientras que el cuervos Aunque todavía mantenemos una estructura tradicional de GM, la voz de Harbaugh tiene un peso innegable en las conversaciones de personal y en la visión a largo plazo.

Para los Gigantes, la pregunta no es si Schoen está dispuesto a renunciar por completo a la autoridad, sino si está dispuesto a recalibrarse. Eso podría significar un enfoque más colaborativo para las decisiones de plantilla, mayor aporte del entrenador sobre la dirección del mariscal de campo y la filosofía ofensiva, e influencia compartida sobre las prioridades de personal y desarrollo de jugadores.

O’Connor explicado«John Harbaugh tiene que tener algo que decir sobre esa plantilla. No tiene ningún sentido pagarle entre 18 y 21 millones de dólares al año, sea lo que sea, y traer a un entrenador que logró y no darle lo que quiere ganar consistentemente. Sospecho que esas conversaciones ya se han tenido».

Schoen está dispuesto a ajustar su papel para asegurar a Harbaugh

O’Connor continuado“Déjame decir esto: [Schoen] ha sido un reclutador incansable en este proceso. ¿Por qué haría eso? Él sabe que esta conversación se producirá si John Harbaugh es el tipo… [John Harbaugh] es el candidato más probable donde Joe tendrá que pasar a un segundo plano, ¿verdad? Y Schoen lo sabe. Ya lleva bastante tiempo en la liga. Él sabe cómo funcionan las cosas. Y, sin embargo, tengo entendido que ha sido implacable a la hora de reclutarlo”.

Schoen parece saber que Harbaugh querría autoridad y control de la plantilla de los Giants, y todavía parece motivado a reclutar al entrenador ganador del Super Bowl para Nueva York. Sabe que ya está en el banquillo y que los Gigantes no lo protegerán ante un entrenador como Harbaugh.

«Joe Schoen fue lo suficientemente inteligente como para sobrevivir 13-38 los últimos tres años… También es lo suficientemente inteligente como para saber si las mismas personas que lo perdonaron ahora quieren contratar a John Harbaugh… él no se interpondrá en eso. Quizás decidan que tienen que hacer un cambio para que esto suceda, entonces lo harán. Creo que Joe Schoen es lo suficientemente inteligente como para ajustar su papel», O’Connor compartido con Rivardo.

Esta noción no es del todo infundada, ya que en la temporada baja de 2023, Tejanos de Houston El gerente general Nick Caserio fue abierto hasta cambiar su rol dentro de la organización para contratar al «hombre adecuado». Aunque no tuvo que hacer eso, esto muestra la voluntad de los gerentes generales de adaptarse y ceder el poder para mejorar su franquicia.

O’Connor concluyó: «Y si eres Joe Schoen, feliz de que todavía seas empleado de la Gigantes de Nueva York Y entendiendo que se trata de un conjunto de circunstancias especiales con este candidato, creo que estaría dispuesto a compartir la autoridad. No sé cuál sería el lenguaje del contrato, pero se entendería que hay que jugar a la pelota aquí. Y supongo que Joe Schoen aceptaría el papel”.