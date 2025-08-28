Joe Schoen de los Gigantes da a Jaxson Dart las posibilidades de suplantar a Russell Wilson

Es seguro decir Gigantes de Nueva York mariscal de campo novato Jaxson Dart superó todas las expectativas razonables este verano durante el campamento de entrenamiento y la pretemporada.

Dardo rápidamente agarró la ofensiva del entrenador en jefe Brian DabollMientras impresionan a sus compañeros de equipo ofensivos y defensivos por igual, mientras completaba 32 de 47 intentos de aprobación de pretemporada para 372 yardas y tres touchdowns, sin entregar el balón en tres apariciones en exhibición.

La pregunta ahora es, en una temporada donde Daboll y los respectivos trabajos del gerente general Joe Schoen están muy en juego¿Dart hizo lo suficiente para que los Gigantes alteren el curso de su plan firme para comenzar? Russell Wilson Semana 1, y adoptar una postura de paciente con ¿El desarrollo general de la selección No. 25?

«Creo que DABS lo ha dicho un millón de veces», dijo Schoen a los periodistas. «Russ es nuestro mariscal de campo. Eso es con lo que estamos rodando y la línea de tiempo será la línea de tiempo, sin embargo, funciona».

El plan de Nueva York es confiar en la estabilidad veterana de Wilson, depositando su propensión a empujar la pelota en el campo profundo que provocó una ofensiva explosiva construida Malik Nabers‘habilidad de estiramiento de campo y Apóyate en gran medida en una defensa que tenga el potencial de presumir de uno de los pases más dominantes en el deporte.

Pero, eso no significa que la fuerte pretemporada de Dart no envió un mensaje claro que reverberara en toda la organización.

«Con mariscales de campo novatos», dijo Schoen. «Siempre diría cuánto tiempo los llevará a ponerse al día y poder salir y ejecutar. Es una cosa poder aprenderlo en el aula y regurgitarlo, pero salir y realmente ejecutarlo y hacerlo de manera rápida y correcta, diría que Jaxson me impresionó en términos de que no podría hacerlo o no podría hacerlo. Eso era algo que normalmente no ves con los mariscales de campo novatos a veces y él pudo hacer eso ”.

Dart aparece antes de lo previsto, y si Wilson Falter o la ex destacada de Ole Miss se destacó a la acción, tiene la confianza de sus compañeros de equipo que entregará.

«Ha hecho algunas jugadas y lanzamientos [during camp]», Receptor abierto de los Gigantes Darius Slayton dijo a Heavy temprano en el campamento de entrenamiento. «Pero, más aún, nuestro sistema es mucho. Es mucho aprender. Es mucho operar. Es mucho pensar mentalmente antes de que la pelota se rompa, y obviamente está aprendiendo eso ahora.

«Probablemente era más de lo que esperaba, pero la forma en que lo maneja ha sido lo que te ha hecho pensar» está bien, este niño tiene la oportunidad de ser bastante especial en esta liga «. Algunas personas se sienten abrumadas y entran en su caparazón y tienes que sacarlas, pero él ha hecho un buen trabajo … a pesar de que está aprendiendo, no se lo toma demasiado, si él pierde algo, siempre se rebota al día siguiente y está listo para comenzar «.

Joe Schoen detalla la decisión de Tommy Devito de los Gigantes

Los Gigantes de repente tienen una sala de mariscal de campo experimentada reforzando la ventaja de Dart, y apresurarse al desarrollo de la antigua Miss Stautor.

Sin embargo, con Wilson, Jameis Winstony dart en el pliegue, marcó el final de Tommy DevitoEl mandato en East Rutherford, después de que los Gigantes renunciaron al jugador de 27 años como parte de los recortes de la lista final de este verano.

«Tenemos tres en la lista activa», dijo Schoen a los periodistas, sobre la decisión de los Gigantes de pasar de Devito. ‘Por lo tanto, a veces puede ser difícil, dependiendo de cómo se forme la lista, donde tienes algunas necesidades, donde decides profundizar en ciertas posiciones y simplemente funcionó que … estamos felices por Tommy. Fue reclamado por Nueva Inglaterra. No estoy seguro de cuántos otros equipos presentan reclamos. Probablemente podremos ver eso más tarde hoy o mañana, pero nos encantaría tenerlo de vuelta. Fue reclamado y le deseamos nada más que lo mejor «.

DeVito apareció en 12 juegos para los Gigantes, completando el 65.3 por ciento de sus pases para 1,358 yardas con ocho touchdowns a tres intercepciones antes de ser liberados esta semana y ser reclamados por los Patriots.